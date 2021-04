Your Power di Billie Eilish è il nuovo singolo estratto da Happier Than Ever, il secondo album in studio dopo il successo di When We Fall Asleep Where Do We Go? (2019). L’artista losangelina ci presenta una ballata acustica intensa, accompagnata da un video suggestivo diretto da lei stessa.

Your Power di Billie Eilish

Your Power di Billie Eilish arriva a pochi giorni dopo l’annuncio di Happier Than Ever. Su questo brano l’artista di Bad Guy dimostra ancora una volta la sua profondità creativa e la predisposizione naturale alle ballate, tutt’altro che banali, nelle quali è capace di coniugare il suo timbro intenso con parole piene di significato.

Con questo singolo, infatti, la 19enne Billie Eilish ripercorre alcune esperienze vissute e invita alla riflessione sul potere presente in ognuno di noi. Ecco le sue parole:

“Questa è una delle mie canzoni preferite tra quelle che ho scritto. Mi sento molto vulnerabile del far uscire questa perché l’ho tenuta sempre molto vicino al cuore. Parla di molte situazioni diverse a cui ho assistito o che ho vissuto. Spero che possa ispirare il cambiamento. Provate a non abusare del vostro potere”.

Happier Than Ever

Per il nuovo disco Happier Than Ever Billie Eilish ha cambiato look, passando dalle tinte a colori forti al biondo. La sua effige è comparsa anche in varie città statunitensi per annunciare l’uscita dell’album. Happier Than Ever uscirà il 30 luglio 2021 e sarà composto da 16 tracce:

1 Getting Older

2 I Didn’t Change My Number

3 Billie Bossa Nova

4 my future

5 Oxytocin

6 GOLDWING

7 Lost Cause

8 Halley’s Comet

9 Not My Responsibility

10 OverHeated

11 Everybody Dies

12 Your Power

13 NDA

14 Therefore I Am

15 Happier Than Ever

16 Male Fantasy

Saranno incluse Not My Responsibility, Therefore I Am e My Future, canzoni che abbiamo già ascoltato nel 2020. Non mancano quindi le tematiche ispirate dall’attualità: Not My Responsibility, per esempio, è un messaggio contro il body shaming di cui la stessa artista è stata vittima dopo essere stata paparazzata in tenuta casual fuori dalla sua abitazione. Abitazione, del resto, presa di mira da uno stalker che più volte si è appostato all’esterno con il pretesto di incontrarla.

Billie Eilish era attesa agli I-Days di Milano per l’estate 2021 ma la data è stata cancellata per l’estensione della pandemia del Covid-19 con la possibilità di rimborso per i biglietti precedentemente acquistati. Di seguito il testo e la traduzione di Your Power di Billie Eilish.

Testo

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But havin’ it’s so strange She said you were a hero

You played the part

But you ruined her in a year

Don’t act like it was hard

And you swear you didn’t know (Didn’t know)

No wonder why you didn’t ask

She was sleepin’ in your clothes (In your clothes)

But now she’s got to get to class How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad when they find out?

If you could take it all back

Would you? Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But havin’ it’s so strange I thought that I was special

You made me feel

Like it was my fault, you were the devil

Lost your appeal

Does it keep you in control? (In control)

For you to keep her in a cage?

And you swear you didn’t know (Didn’t know)

You said you thought she was your age How dare you?

And how could you?

Will you only feel bad if it turns out

That they kill your contract?

Would you?

Try not to abuse your power

I know we didn’t choose to change

You might not wanna lose your power

But power isn’t pain Mmm

Ooh

La-la-la-la-la, hmm

La-la-la-la-la-la, la-la

Traduzione