Quella del Napoli è stata una stagione abbastanza travagliata, che è iniziata bene, proseguendo poi con varie problematiche legate a casi Covid ed infortuni, e che adesso nel finale di stagione sta dimostrando di avere un’importante crescita. Anche i rapporti tra mister Gennaro Gattuso ed il presidente Aurelio De Laurentiis, in seguito alla sconfitta subita sul campo del Verona per 3-1, si sono raffreddati, dando luogo ad una frattura forse insanabile. Certamente al termine del campionato in corso l’addio dell’ex Milan non è poi così scontato.

L’intera piazza partenopea, compresi i calciatori, vorrebbero continuare con ‘Ringhio’, ma quest’ultimo continua a non dare segnali di riappacificazione e quindi il suo addio si fa sempre più vicino. C’è anche da dire, però, che ADL farà un ultimo tentativo con l’allenatore calabrese qualora i partenopei riuscissero a conquistare un posto in Champions League. Solo allora si conoscerà con precisione il futuro. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’, il tecnico Gattuso sarebbe corteggiato da diversi club ed un rinnovo con il Napoli appare difficile, anche nel caso in cui gli azzurri dovessero centrare la qualificazione in Champions League.

Dal quotidiano si evince che l’attuale mister ha una vera e propria fila di contendenti. Rino è stimato ed apprezzato da tutti, non solamente in Italia (in particolare ci sarebbe un’attenzione da parte della Juventus ed un ritorno di fiamma del Milan), ma anche all’estero (il suo agente Mendes starebbe valutando offerte provenienti dalla Premier). Bisogna dire che l’avventura di Gattuso alle pendici del Vesuvio è stata più positiva che negativa e questo lo sta puntando sicuramente ad ambire più in alto. Malgrado ciò, De Laurentiis è consapevole che un secco ‘no’ di Ringhio potrebbe essere imminente. Insomma, conosceremo l’evoluzione della vicenda solo al termine della stagione in corso e quindi non ci resta che aspettare.