Ha debuttato il 30 aprile su Netflix Suburbia Killer, titolo originale El Inocente, una miniserie thriller di Oriol Paulo all’insegna della suspense, basata sul romanzo omonimo di Harlan Coben. Otto episodi per un’unica stagione e un puzzle da ricomporre tra mille enigmi.

Thriller psicologico che può contare su un cast di primo livello, Suburbia Killer è una delle scommesse più intriganti di Netflix nell’ambito della sua produzione made in Spagna, sempre più prolifica negli ultimi anni grazie all’apertura di un enorme hub alle porte di Madrid.

Mario Casas è il protagonista di Suburbia Killer, affiancato da Aura Garrido, Alexandra Jiménez e José Coronado. Nel cast di questo thriller corale anche Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Ana Wagener, Miki Esparbé e Susi Sánchez. La trama inizia da uno shock che mette in crisi la vita di una coppia: Mateo e Olivia dovranno ricostruire le proprie vite per la seconda volta dopo aver ricevuto notizie inquietanti e sorprendenti che provengono dal loro passato.

La trama di Suburbia Killer si svolge su più piani temporali. Una notte, nel corso di una lite, accidentalmente Mateo è diventato un assassino: nove anni dopo, sta cercando di ricominciare da capo con Olivia, sua moglie, ma una chiamata inspiegabile partita dal cellulare della donna mentre è in viaggio lo lascerà perplesso e in cerca di risposte. Mateo inizierà una frenetica corsa alla scoperta della verità e vedrà di nuovo messa in discussione la sua innocenza, questa volta da Lorena, un ispettrice di polizia che indaga su un caso di suicidio. Con un effetto domino il passato finirà per riversarsi sul presente e costringerà la coppia a lottare ancora per ritrovare una normalità che sperava di aver riconquistato.

Il creatore di Suburbia Killer Oriol Paulo ha presentato il suo El Inocente (con questo titolo la serie è stata distribuita nei paesi di lingua ispanica) come il “progetto più complesso e intenso fatto fino ad oggi“. La narrazione è stata sviluppata come un puzzle da ricostruire, con pezzi di storia ambientati in tempi diversi e visti da punti di osservazione differenti. Una sfida allo spettatore, che potrebbe sentirsi costantemente confuso e ingannato prima di arrivare alla verità inseguita dal protagonista.