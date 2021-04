I concerti dei Simple Minds in Italia sono stati rinviati al 2022. La band di Jim Kerr avrebbe dovuto fare approdo in Italia nel 2020 con 4 date ma l’emergenza Coronavirus aveva costretto la band a spostare tutto all’estate 2021. Nell’ultima ora sono state comunicate le nuove date del 2022.

Il 40 Years Of Hits Tour

Con le date del 40 Years Of Hits Tour i Simple Minds celebrano i primi 40 anni di carriera. Con 19 album in studio la band scozzese è oggi un punto di riferimento per il pop rock e il post punk internazionale. L’ultimo disco è Walk Between Worlds (2018).

Nati nel 1979 con l’album Life In A Day nella piena ondata post punk, i Simple Minds prendono il nome da un verso del brano Jean Genie di David Bowie – “He’s so simple minded” – e nel 2019 progettano il 40 Years Of Hits Tour che, come si evince dal nome, si giustifica in una setlist che include i brani di maggiore successo.

Il tour è partito a seguito della pubblicazione della raccolta 40: The Best Of 1979-2019 che include anche l’inedito For One Night Only, una cover di King Creosote. Nell’aprile 2020 i Simple Minds hanno pubblicato il cofanetto Street Fighting Years che include un’edizione speciale dell’omonimo album uscito nel 1989 e la registrazione di un concerto all’Arena di Verona uscito solamente in DVD nei primi anni 2000 con il titolo Seen The Lights. Per il 40 Years Of Hits Tour la band di Jon Kerr ritorna all’Arena di Verona.

I Simple Minds in Italia

Per le nuove date dei Simple Minds in Italia i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. Ecco le nuove date e i relativi prezzi dei biglietti:

12 luglio 2022 Taormina, Teatro Antico

Cavea Non Numerata € 34,50 14 luglio 2022 Pescara, Teatro G. D’Annunzio

Poltronissima Numerata € 80,50

Poltrona Numerata € 69,00

Gradinata Non Numerata € 51,75 15 luglio 2022 Pistoia, Piazza Duomo

Tribuna Gold € 74,75

Platea II Settore € 57,50

Platea III Settore € 46,00

Tribuna € 40,25 17 luglio 2022 Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica

Parterre Centrale € 57,50

Parterre Laterale € 50,50

Tribuna Centrale € 46,00

Tribuna Centrale Balaustra Visibilità Ridotta € 46,00

Tribuna Mediana € 41,50

Tribuna Mediana Balaustra Visibilità Ridotta € 41,50

Tribuna Laterale € 36,50

Tribuna Laterale Balaustra Visibilità Ridotta € 36,50

Tribunetta Alta Mediana € 32,00

Tribunetta Alta Med. Balaustra Visibilità Ridotta € 32,00 18 luglio 2022 Verona, Arena

Tribuna II Livello Non Numerata € 34,50

Terzo Settore Gradinata Numerata € 43,70

Con la comunicazione delle nuove date dei Simple Minds in Italia si riaccende la speranza della riapertura della stagione dei concerti, già prevista per il 2021 ma rinviata, per il perdurare dell’emergenza sanitaria, al 2022.