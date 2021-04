Sapevamo che il Samsung Galaxy S21 FE sarebbe stato presentato, ma adesso c’è un nuovo elemento a corroborare l’indiscrezione: la divisione messicana del colosso di Seul ha fatto esplicito riferimento al telefono sul proprio sito ufficiale (in genere trattasi di una strategia di marketing volta ad aumentare l’hype in attesa della data di lancio, per cui dovrebbero mancare ancora alcuni mesi). Il link collocato sotto l’immagine invita gli utenti a saperne di più sul Samsung Galaxy S21 FE, indirizzando però ad una pagina generale dei Samsung Galaxy S21 (evidentemente le informazioni non sono ancora pronte).

In ogni caso, il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz senza curvature ed una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W e ricarica inversa (qualcuno si sarebbe probabilmente aspettato di più, ma, almeno per adesso, i rumors puntano in questa direzione). La fotocamera frontale avrà una risoluzione da 32MP, divenuto ormai un classico per dispositivi di tale fascia di mercato. Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere spinto dal processore Exynos 2100 o Snapdragon 888 (a seconda del Paese di destinazione), con 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna (non espandibile tramite microSD).

Il sistema operativo di riferimento dovrebbe essere Android 11 con One UI 3.1. Le colorazioni in cui il telefono verrà reso disponibile non saranno poche, tra cui le nuance cromatiche viola, blu e verde (tutte pastello), con un prezzo a partire da 650 euro. Presenti a bordo la certificazione IP68 contro polvere e liquidi, oltre che le connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. L’appuntamento per la presentazione è fissato per il mese di agosto. Potreste prenderlo in considerazione come vostro prossimo smartphone? Lasciate un commento all’articolo attraverso il box qui sotto per farcelo sapere.