C’è grande attesa per la prossima serie Huawei P50 e parte della curiosità di tanti potenziali acquirenti potrà essere soddisfatta grazie ad una serie di foto che ritrarrebbero proprio la prossima ammiraglia nella sua versione standard. A fornire il prezioso contributo è stato l’informatore Digital Chat Station presente su Weibo e già in passato protagonista di interessanti anticipazioni.

Le immagini presenti in chiusura articolo ritraggono solo il modello standard della prossima serie. Si tratterebbe di una sua versione definitiva, quella che dovremmo vedere presentata durante il mese di giugno. Ci sono subito alcuni aspetti sui quali vale la pena puntare la propria attenzione. Il display del dispositivo non sarebbe curvo ai lati e presenterebbe un piccolo foro centrale, nella parte alta, naturalmente per dare spazio alla fotocamera anteriore.

L’aspetto più rivoluzionario del prossimo top di gamma sarebbe senz’altro il comparto fotocamera. In particolar modo, questo sarebbe di forma ellittica e al suo interno ospiterebbe due cerchi con altrettanti sensori. Ci sarebbe naturalmente spazio anche per il flash LED. Una redesign completo di questo aspetto lascia alquanto spiazzati ma la scelta sarà stata di certo dettata dall’intenzione di massimizzare al massimo le prestazioni e dunque ottenere gli scatti migliori.

Attraverso le foto del Huawei P50 disponibili in questa giornata, apprendiamo anche altro: il display accesso dello smartphone lascia intravedere il riferimento ad Harmony OS. Non si nutrivano particolari dubbi sul sodalizio perfetto tra la nuova serie e sistema operativo proprietario di Huawei ma ora ne abbiamo ulteriore conferma. Resta da vedere se questa soluzione sarà implementata solo sui modelli cinesi dei successori dei Huawei P40 o anche su quelli commercializzati nel resto del mondo. Dopo il ritardo della presentazione della nuova serie in questa prima parte del 2021, nelle prossime settimane, dovremmo almeno ottenere la conferma del prossimo lancio.