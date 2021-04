Rispetto ad altri marchi, Samsung è solita rilasciare sistematicamente nuovi update per i suoi smartwatch più datati. A tal proposito, la scorsa settimana il colosso sudcoreano ha rilasciato nuovi aggiornamenti software per Galaxy Watch e Galaxy Watch 3, mentre nella giornata di ieri 29 aprile, è toccato anche sui dispositivi Samsung Galaxy Watch Active e Watch Active 2. Come ripotato da ‘SamMobile‘, questi ultimi due device stanno ricevendo il nuovo aggiornamento firmware in Austria, Brasile, Germania e Corea del Sud. Il nuovo update migliora la stabilità dell’app di messaggistica e la connessione Wi-Fi sui wearable in questione.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Watch Active (40 mm), la versione del nuovo firmware è identificao con il codice R820XXU1DUD1, mentre per l’aggiornamento del Watch Active 2 (44 mm) la versione ha il codice R500XXU1FUD1. La dimensione del download relativa ai nuovi aggiornamenti software supera leggermente i 35MB. Il Samsung Galaxy Watch Active sfoggia un display Super AMOLED circolare da 1,1 pollici (con risoluzione di 360 x 360 pixel), il processore Exynos 9110, alcuni importanti sensori (tra cui accelerometro, barometro, giroscopico, di frequenza cardiaca e di luce). L’indossabile è dotato di tecnologia di localizzazione Galileo, BeiDou, GPS, Glonass, oltre che dell’NFC e del Bluetooth 4.2. La batteria ha una capacità di 230mAh.

Il modello Watch Active 2 sfoggia, invece, un display Super AMOLED circolare da 1,4 pollici (con risoluzione di 360 x 360 pixel), il processore Exynos 9110 ed i vari sensori dedicati (accelerometro, di luce ambientale, barometro, giroscopico ed HRM). Non mancano a bordo le tecnologie BeiDou, GPS, Glonass, NFC e Bluetooth 5.0. La batteria ha una capacità di 340mAh. Per adesso, il nuovo aggiornamento è stato rilasciato solamente nei Paesi sopra citati: ad ogni modo, invitiamo i possessori dei Samsung Galaxy Watch Active e Watch Active 2 a verificare la disponibilità dell’update aprendo l’app Galaxy Wearable sullo smartphone ad esso connesso, cliccando su ‘Aggiornamento software’ e successivamente su ‘Scarica e installa’.