La gestione dei pagamenti sarà ancora più semplice con Google Pay. Il colosso di Mountain View ha annunciato attraverso il suo blog ufficiale una serie di novità per il servizio, che in primo luogo consentirà agli utenti americani di trovare più facilmente sconti e coupon grazie ad una partnership con Safeway e Target (ricevendo, previo accesso alla localizzazione del dispositivo, una notifica con le migliori occasioni quando si è nei pressi di quei negozi, molto famosi negli Stati Uniti). Migliorerà in Google Pay anche la gestione dei titoli di viaggio, grazie anche alla collaborazione con Token Transit, che allargherà il servizio a molti altri piccoli centri urbani (parliamo sempre del territorio locale, anche se presumibilmente la funzione potrebbe arrivare anche da noi, naturalmente non subito).

La voce ‘Ride transit‘ offrirà l’opportunità di comprare ed inserire carte di viaggio da convalidare sul mezzo di trasporto (senza la necessità di sbloccare il dispositivo), o di esibirlo ai controllori. Google Pay consentirà anche una gestione semplificata delle spese effettuate tutti i giorni tramite un resoconto dettagliato dal pannello ‘Insights‘, che offrirà la visualizzazione immediata del saldo disponibile, le note sulle spese frequenti, i rendiconto settimanali e gli avvisi sulle transazioni importanti.

La sezione presenta un nuovo sistema di ricerca che consente di incasellare ogni voce di acquisto in categorie più piccole, digitando, ad esempio, la parola ‘food’ per evidenziare le spese relative al cibo, scendendo ancora di più nel dettaglio mediante key specifiche (inserendo il nome del negozio) per il resoconto dei costi sostenuti in quel ristorante. Come potete vedere, in ballo ci sono novità davvero interessanti, anche se poi tutto starà nell’implementazione delle stesse anche al di fuori degli Stati Uniti, cosa non affatto scontata. Voi approfittereste di queste nuove funzioni laddove venissero rese disponibili anche in Europa?