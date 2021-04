Purtroppo in questo venerdì 30 aprile non funziona l’area personale Iliad nonostante più tentativi di accesso al proprio account. Il malfunzionamento perdura ormai da un paio d’ore e dunque risulta abbastanza grave per chi ha la necessità di effettuare determinati controlli o operazioni.

Specifichiamo la natura esatta dei problemi con l’area riservata del sito Iliad. Non si tratta di difficoltà di login al profilo personale, semmai l’anomalia nasce già a monte. In particolar modo, chi accede al sito del vettore mobile, riesce a visualizzare la sua home. Al contrario, nel momento in cui cerca di raggiungere l’url dedicata all’area personale visualizza un messaggio di errore e non riesce ad andare avanti.

Non funziona l’area personale Iliad da qualsiasi browser in caso di collegamento da computer, ma pure nell’ipotesi in cui l’operazione sia eseguita da smartphone Android o da iPhone. Le difficoltà sono tanto più gravi perché, come i clienti del vettore ben sanno, non esiste per il momento un’app per visionare le informazioni relative alla propria SIM. L’unico canale attivo dunque per effettuare ricariche, controllare i consumi del proprio bundle di dati, minuti, SMS o per altre operazioni di gestione del servizio non risulta disponibile. Difficile poter stabilire e ipotizzare quando la situazione tornerà nella piena normalità per tutti.

Nonostante le diverse richieste di supporto sui canali social ufficiali Iliad come ad esempio quello Twitter, l’operatore non ha ancora fornito le precisie motivazioni per le quali non funziona l’area personale Iliad, almeno non in forma pubblica. Ogni cliente interessato dall’anomalia è invitato a contattare l’assistenza attraverso il numero dedicato 177. In alternativa, sempre i canali social già menzionati possono fornire precise indicazioni inviando messaggi privati e duqnue ricevendo quanto prima la risposta di un operatore.