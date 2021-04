Netflix svela l’atteso trailer della seconda parte di Lucifer 5. I dieci nuovi episodi sono in arrivo il 28 maggio sulla piattaforma: dove ritroveremo i Deckerstar? Avranno il loro lieto fine? È ancora presto per dirlo.

La seconda parte di Lucifer 5 riprende esattamente da dove si era interrotta la prima metà di stagione. Dio “in carne e ossa” appare per placare la furiosa lotta tra i suoi tre figli – Lucifer, Michael e Amenadiel – e Maze. Nel frattempo, il tempo al distretto si è fermato, proprio nel momento in cui Chloe aveva appena chiesto a Lucifer una conferma del suo amore per lei.

Nel trailer, Lucifer e suo padre hanno diverse questioni da risolvere: il loro rapporto non è mai stato idilliaco, e la seconda metà di stagione sarà forse l’occasione per ricucirlo? E quando annuncia che intende andare in pensione, Lucifer sa come provare ad essere una persona migliore: cercherà di essere lui un Dio. La nuova tranche di episodi continuerà a mettere a confronto i due fratelli, il diavolo e Michael, che ha chiamato a sé un’armata di angeli per avere la meglio sul gemello.

Questa seconda metà di stagione dovranno anche risolvere l’eterna domanda: Lucifer dirà a Chloe di amarla? Non lo abbiamo ancora sentito pronunciare quelle fatidiche tre parole, e qualcosa ci dice che non arriveranno molto presto.

Tra le altre scene del trailer: un’esilarante cena di famiglia “disfunzionale” a casa di Linda; Dio che prende in giro Lucifer perché è “solo” un consulente alla polizia; uno scorcio dall’episodio interamente musicale che vedrà il cast cantare e ballare; Lucifer e suo padre in terapia da Linda; infine Inbar Lavi torna nei panni di Eve e pare riconciliarsi con Maze.

La seconda metà di stagione arriverà il 28 maggio su Netflix. Di seguito il trailer della seconda parte di Lucifer 5 che anticipa: “È ora di conoscere il tuo nuovo creatore”.