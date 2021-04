Ci sono diversi modi per inviare su WhatsApp e Facebook gli auguri di buon 1 maggio, in occasione della Festa del Lavoro 2021. Esattamente come avvenuto un anno fa, infatti, vogliamo darvi qualche dritta per essere pronti in occasione di una ricorrenza simile, in modo da farsi trovare pronti qualora doveste essere costretti ad interfacciarvi con qualcuno solo a distanza. Insomma, valutate alcuni dei suggerimenti disponibili qui di seguito, in modo da essere sul pezzo e facendo qualcosa di apprezzabile.

Quali sono le migliori frasi per fare auguri di buon 1 maggio con Festa del Lavoro

Cominciamo a condividere qualche suggerimento utile da mettere in atto con Facebook e WhatsApp. Come sempre avviene in occasione di una ricorrenza, anche nel fare gli auguri di buon 1 maggio con Festa del Lavoro è importante adattarsi al tipo di relazione che avete costruito con il destinatario del messaggio. A tal proposito, dunque, vi consigliamo una serie di frasi da inviare di genere differente. Starà poi alla vostra sensibilità comprendere chi sia più idoneo a ricevere un testo rispetto all’altro.

“Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro”; “Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità”; “Non sono né la ricchezza né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità”; “Mi piace il lavoro, mi affascina. Potrei stare per ore seduto ad osservarlo“; “L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso“.

Selezione di immagini per gli auguri di buon 1 maggio con Festa del Lavoro

Ancora, è possibile inviare gli auguri di buon 1 maggio con Festa del Lavoro anche attraverso una raccolta di immagini. Anche qui, nello specifico, ho deciso di portare alla vostra attenzione qualche contenuto divertente ed altri più “intensi”. Di sicuro, dopo 14 mesi di problemi legati al Covid non solo in ambito sanitario, ma soprattutto sul fronte del lavoro, è importante anche ritagliarsi momenti divertenti e di svago. Insomma, strappando un sorriso al ricevente, non farete di sicuro una cosa sbagliata.

Dunque, dopo il nostro report di oggi dovreste avere gli spunti necessario per mandare gli auguri di buon 1 maggio con Festa del Lavoro tramite app come Facebook e WhatsApp. Che ne pensate? Spunti consoni in vista di sabato?