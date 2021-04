Ci sono finalmente indicazioni più concrete per quanto riguarda il lancio di un appuntamento molto atteso, come Amazon Prime Day 2021. Dopo aver condiviso coi nostri lettori un punto della situazione ad inizio mese, dunque, abbiamo un contributo più concreto che ci illustra i piani aziendali per lo scorcio iniziale della stagione estiva. Cerchiamo di capire, dunque, a cosa stiamo andando incontro in vista di un appuntamento che per le note ragioni sarà più unico che raro quest’anno. La pandemia, infatti, si fa sentire anche in questo specifico contesto.

Ultime notizie sulla data di lancio per Amazon Prime Day 2021

Cosa dobbiamo aspettarci sul fronte delle tempistiche per il lancio di Amazon Prime Day 2021? Secondo quanto affermato in queste ore dal CFO di Amazon, Brian Olsavsky, pare che l’appuntamento possa essere fissato effettivamente durante il mese di giugno, anche se al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali sulla data specifica. Una scelta di marketing, visto che a luglio scatteranno per forza di cose le ferie in Europa, senza dimenticare eventi sportivi che in qualche modo potrebbero distogliere l’attenzione dallo shopping.

In un contesto del genere, bisogna mettere in preventivo che la situazione possa cambiare da un momento all’atro, ragion per cui dovremo tenere gli occhi aperti in vista di Amazon Prime Day 2021. L’auspicio è che le offerte possano essere più allettanti rispetto all’ultimo Black Friday 2020, considerando il fatto che in tanti hanno manifestato una certa delusione per la natura delle promozioni che sono pervenute dal noto shop online. Staremo a vedere cosa sarà in grado di inventarsi nelle prossime settimane.

Quali sono le vostre aspettative nei confronti di Amazon Prime Day 2021? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di ulteriori indicazioni ufficiali, utili per contestualizzare al meglio l’evento di quest’anno.