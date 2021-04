L’ologramma di Ermal Meta oggi nelle stazioni di Milano, Roma e Napoli per una speciale performance a supporto del rilascio del nuovo singolo, Uno.

Milano. Roma. Napoli. Tre città unite sotto UNO stesso cielo. Solo per oggi, venerdì 30 aprile, dalle 8 alle 22, Ermal Meta sarà protagonista di uno speciale evento, inedito per l’Italia. Grazie ad una innovativa tecnologia, le grandi stazioni italiane accoglieranno una performance orografica dell’artista per la presentazione del nuovo singolo estratto dall’album Tribù Urbana (Mescal/Sony).

Solo le Grandi Stazioni di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale, le location scelte.

In queste tre stazioni è stato allestito un olobox, struttura che permette di proiettare in 3D la performance del brano, con le immagini della band su un ledwall ed Ermal Meta in ologramma. Un modo per rendere più “tangibile” e reale l’idea stessa di concetto live, in un momento in cui non è ancora possibile assistere a un vero e proprio concerto.

Ad informare personalmente i fan dell’evento speciale, in contemporanea in tre grandi città italiane, è stato lo stesso Ermal Meta condividendo sui social alcune immagini di backstage, relative all’allestimento dello spazio interamente a lui dedicato.

In collaborazione con Grandi Stazioni Retail Spa, gli olobox sono allestiti nell’Atrio Monumentale Lato IV Novembre della Stazione di Milano Centrale, sotto la pensilina di Piazza dei Cinquecento a Roma Termini e nell’Atrio della Stazione di Napoli Centrale.

Il nuovo singolo di Ermal Meta, Uno, è il nuovo estratto dal disco che l’artista ha rilasciato dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 20021 con la canzone Un Milione Di Cose Da Dirti, vincitrice anche del primo per il miglior arrangiamento. Uno è un inno alla gioia e alla condivisione, impreziosito dalle voci all’unisono del Coro del Dipartimento POP/ROCK del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Ermal Meta sarà al concerto del Primo Maggio di Roma domani, in diretta dall’Auditorium Parco della Musica.