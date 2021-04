Con La Vacinada di Checco Zalone abbiamo il nuovo colpo da comico di Luca Medici, che cavalca sempre i trend del dibattito nazionale. L’anno scorso aveva pubblicato Immunità Di Gregge per lo stesso motivo, in un’Italia ancora nella morsa del lockdown.

Dal 2020 al 2021 di novità sotto i ponti ne sono passate tante: se prima si parlava soltanto di virus e distanziamento sociale, quest’anno il topic più discusso sono i vaccini. Per questo Checco Zalone disegna una canzonetta cantata in uno spagnolo maccheronico, si affianca all’attrice Hellen Mirren e inventa un video in cui l’uomo viene conquistato dalla donna vaccinata.

L’arrangiamento ha forti influenze latino americane, un po’ per giocare sugli stereotipi e un po’ per prendere un po’ in giro l’italiano medio, tipicamente nel suo stile.

Lo ha fatto anche nel brano Immigrato, in cui ha setacciato tutti i luoghi comuni sugli extracomunitari, un po’ per lanciare il film Tolo Tolo e un po’ per alimentare il fuoco del dibattito sull’immigrazione che spesso, ancora oggi, degenera nel razzismo. Una cosa è certa: La Vacinada di Checco Zalone farà arrabbiare tantissime persone che non credono nell’efficacia del vaccino ma ne sostengono, bensì, la pericolosità.

Il video è stato girato in Salento, luogo natale di Checco Zalone ma anche location preferita dell’attrice Helen Mirren che è solita trascorrere lunghe vacanze in Italia. Per ironizzare e sensibilizzare sui vaccini anti Covid il comico pugliese mostra la protagonista come una donna che ha qualcosa in più rispetto alle altre, e questo è dovuto proprio al dose ricevuta e al richiamo.

In questo modo Zalone incoraggia gli italiani a credere nell’efficacia del farmaco dal momento che la campagna vaccinale del Belpaese è in pieno corso. Di seguito il video de La Vacinada di Checco Zalone, un brano leggero e divertente ma dal messaggio chiaro e diretto.