Justin Bieber duetta con i BTS? È quanto riportato da una fonte molto vicina al cantautore canadese e agli eroi del k-pop in una dichiarazione rilasciata a Page Six. Si parla, a tal proposito, di una “bomba pronta ad esplodere”.

Da una parte c’è una grande popstar, dall’altra una realtà in continua evoluzione. C’è da dire, infatti, che i BTS non hanno mai nascosto la loro attitudine da Beliebers, ovvero da fan appassionati di Justin Bieber e non solo: recentemente i 7 ragazzi di Dynamite hanno riferito di sentirsi pronti a grandi collaborazioni con artisti internazionali. Si tratterebbe, sostanzialmente, dell’incontro tra due grandi hitmaker.

Lo stesso Justin Bieber ha confessato di provare ammirazione per i Bangtan Boys di Seul, specie alla luce del successo mondiale sul quale ha detto: “Se qualcuno sa come fare la storia, quelli sono i BTS”. La fonte in collegamento con Page Six ha riferito che la band e la popstar “stanno prendendo tempo” e aggiunge che il risultato sarà un singolo che verrà incluso nell’edizione deluxe di Justice, l’ultimo disco dell’artista canadese.

Ultimamente la voce di Yummi ha fatto parlare di sé per la scelta di sfoggiare una capigliatura fatta di dreadlock, un dettaglio che non è piaciuto a molti fan che, infatti, lo hanno accusato di appropriazione culturale proprio com’era successo ad Adele. Il singolo in cui Justin Bieber duetta con i BTS determinerà anche la fusione delle etichette delle due parti coinvolte.

Per il momento Bieber e i BTS non hanno rilasciato dichiarazioni sui rispettivi canali social. Che aspettarsi, dunque, dal brano in cui Justin Bieber duetta con i BTS? Una super hit sicuramente, tanto pop quando radiofonica, pronta a confermarsi come l’ennesimo tormentone specialmente per i ragazzi di Seul che da Dynamite in poi hanno confermato il loro ruolo di star mondiali del mainstream.