Ci sono diversi Samsung Galaxy che dobbiamo prendere in esame oggi 30 aprile, grazie alle recenti offerte Unieuro. In particolare, le promozioni odierne risultano disponibili solo online, nell’ambito di una campagna che dovrebbe allungarsi fino al 3 maggio. Provando a dare uno sguardo più da vicino alle singole proposte, emerge ad esempio che si possa trovare sottocosto anche il Samsung Galaxy S21, a poche ore dal nostro ultimo articolo a tema per un bug connesso al servizio di WhatsApp Web.

Diversi Samsung Galaxy a prezzo basso con Unieuro fino al 3 maggio

Passando dalla teoria alla pratica, emerge che effettivamente ci siano diversi Samsung Galaxy acquistabili a condizioni vantaggiose tramite Unieuro. Ad esempio, una prima selezione ci parla di Samsung Galaxy S21 128 GB a 720,42 euro, senza dimenticare i vari Galaxy Tab S7 Wi-Fi a 614,61 euro, Galaxy A72 a 393,32 euro, Galaxy A52 a 303,17 euro e Galaxy Watch 3 41 mm a 284 euro. Sta riscuotendo un discreto successo anche il Samsung Galaxy Watch Active 2 44 mm a 196,62 euro.

L’analisi delle offerte Unieuro, poi, coinvolge anche altri prodotti. Alcuni tra questi, sulla carta, sono meno popolari, ma il risparmio assicurato dallo store potrebbe andare oltre queste considerazioni. Troviamo così il Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi a 196,62 euro, oltre al Galaxy Buds Pro a 188,49 euro, Galaxy A12 a 163,83 euro, Galaxy A21s a 147,52 euro, Galaxy Watch Active 40 mm a 146,70 euro e al Galaxy Buds Live a 137 euro. A chiudere, troviamo poi il Samsung Galaxy Buds+ a 119 euro.

Oltre alle offerte che ho elencato oggi, per tutti coloro che sono propensi ad acquistare un nuovo Samsung Galaxy attraverso Unieuro, aggiungo che potrete ottenere uno sconto extra di 10 euro. Non dovrete fare altro che inserire il coupon “NEXI10” nel momento in cui porterete a termine il vostro ordine. Che ne pensate delle proposte trapelate in queste ore?