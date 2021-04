Facebook non funziona ad alcuni utenti oggi 30 aprile, ma possiamo premettere che i problemi odierni non siano riconducibili ad un vero e proprio down temporaneo, a differenza di quanto abbiamo avuto modo di riscontrare a marzo. Allo stesso tempo tempo, i numeri delle segnalazioni non sono tali da far parlare di un autentico down. Insomma, siamo al cospetto di un’anomalia specifica, che per forza di cose si presenta solo in determinate circostanze. Vediamo dunque di fare chiarezza con le informazioni raccolte finora.

Facebook non funziona per un bug specifico: problemi non diffusi ai livelli di down

Dunque, Facebook non funziona questo venerdì, ma i problemi sono circoscritti e riguardano una questione specifica. Premesso che su Down Detector trovate statistiche in tempo reale sulle segnalazioni, tramite le quali possiamo farci un’idea più chiara sulla portata del disservizio, solo analizzando alcune fonti estere avremo idea di cosa stia avvenendo in giro per il mondo. L’immagine che trovate ad inizio articolo aiuta a contestualizzare al meglio il tutto.

Come riporta Express nel Regno Unito, diversi utenti si lamentano di vedere una schermata vuota quando tentano di accedere ai propri feed tramite browser web. Insieme a diverse citazioni su Twitter, un discreto numero di utenti ha pubblicato immagini che mostrano chiaramente come il problema stia interessando alcuni iscritti a Facebook. Difficile dire quale sia la discriminante per la quale l’anomalia viene riscontrata da alcuni utenti rispetto ad altri, ma a tal proposito ne dovremmo sapere di più a stretto giro.

In sostanza, Facebook non funziona, ma il down allo stato attuale è ancora circoscritto. Vedremo nel corso della mattinata se i problemi risulteranno più diffusi o meno, in relazione a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere in queste ore. A voi come vanno le cose? Fateci sapere.