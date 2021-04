Prosegue la programmazione di NCIS 18 su Rai2, ogni venerdì in prima serata con un episodio trasmesso in prima tv in chiaro: il 30 aprile l’appuntamento è col quarto episodio, ambientato lontano da Washington.

Si intitola infatti Avventura ai Caraibi l’episodio di NCIS 18 su Rai2, il quarto della stagione, in onda venerdì 30 aprile alle 21.15, seguito dagli episodi in replica di Blue Bloods 10 e Instinct 2. Si interrompe, momentaneamente, la programmazione di Clarice, il nuovo thriller di CBS nato come sequel del film cult Il Silenzio degli Innocenti.

Il format ha debuttato insieme a NCIS 18 su Rai2 lo scorso 9 aprile e dopo i primi 4 episodi ripartirà dal quinto in estate, da agosto. La programmazione dello storico procedural sul Naval Criminal Investigative Service continuerà invece fino al settimo episodio della diciottesima stagione, in onda il 21 maggio, per poi interrompersi per l’estate e tornare in autunno con la seconda parte di stagione. Da agosto ripartiranno invece i nuovi episodi degli spin-off NCIS: Los Angeles con la stagione 12 e NCIS: New Orleans con la seconda parte della stagione 6.

Ecco la trama dell’episodio di NCIS 18, che vede la partecipazione della guest star Margo Harshman ed è ambientato durante le vacanze alle Bahamas di McGee e sua moglie Delilah.

Gibbs e la sua squadra indagano sulla morte di Norman Mason, ex programmatore informatico del Dipartimento della Difesa. Bishop e gli altri scoprono che un tempo la vittima era coinvolta nel progetto governativo segreto Deep Raven, drone sottomarino ideato per la mappatura dei fondali. Non sanno però che il suo ex supervisore, il Dottor Malcolm Lucas, creduto morto in un incidente di barca, in realtà si nasconde alle Bahamas. E proprio lì si trovano in vacanza McGee e Delilah…

Il 7 maggio andrà in onda l’episodio 5 di NCIS 18 su Rai2, intitolato Testa di Serpente, che rappresenta il culmine della trama della missione di Gibbs e Fornell contro il boss del cartello della droga responsabile dell’overdose di Emily: Gibbs e Vance lasceranno finalmente entrare la squadra in un caso che ha implicazioni pericolose.