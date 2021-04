Ci sono problemi Fastweb oggi 30 aprile, in relazione alla rete Internet di casa, che non funziona a dovere. In particolare, il disturbo sembra circoscritto alla zona di Pisa e di Massa, in questi minuti rimaste isolate. Come si può leggere su ‘downdetector.it‘ (un portale veramente affidabile, su cui tutti fanno riferimento), i problemi Fastweb di oggi 30 aprile stanno impedendo agli utenti interessati l’utilizzo della rete Internet, e dunque di tutte le attività giornaliere che sono soliti svolgere (ricordiamo che in tempi di pandemia non sono pochi quelli che ancora lavorano da casa, e che quindi necessitano assolutamente di restare connessi per poter svolgere le proprie mansioni).

La giornata odierna si è aperta anche all’insegna dei problemi WindTre e Facebook, che non sembrano voler lasciare in pace gli utenti. Speriamo che i problemi Fastweb di oggi 30 aprile, insieme a quelli che vi abbiamo appena segnalato relativamente a WindTre e Facebook, trovino una pronta risoluzione per la tranquillità di tutti gli utenti (non si può di certo lavorare in queste condizioni, ed è quindi doveroso da parte dei provider risolvere nel più breve tempo possibile, anche perché dubitiamo si tratti di una cosa seria).

Per il momento, i problemi Fastweb di oggi 30 aprile sembrano radicati ad Internet di casa, anche se non escludiamo eventuali guasti anche per quanto riguarda la rete mobile. Se siete stati impattati anche voi dal disservizio vi consigliamo di contattare immediatamnete l’assistenza clienti per segnalare la cosa, in modo tale che venga al più presto allertato il reparto tecnico per ripristinare la situazione (sperando non ci voglia troppo tempo, come noi stessi crediamo). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.