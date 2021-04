Sono molteplici le novità assicurate dal recente aggiornamento iOS 14.5, soprattutto per quanto riguarda le modalità di sblocco dei dispositivi, ma non bisogna trascurare quanto è stato assicurato a coloro che sono soliti utilizzare Siri. Dunque, dopo avervi fornito alcune dritte per la ricalibrazione della batteria degli iPhone 11, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, cerchiamo di capire quali altri “segreti” porti con sé il pacchetto software. Fermo restando alcune limitazioni oggettive per l’Italia.

Impostare una nuova voce a Siri dopo l’aggiornamento iOS 14.5

Nello specifico, non tutti sanno che ora sia possibile impostare una nuova voce a Siri, sfruttando una caratteristica extra del recente aggiornamento iOS 14.5. Nello specifico, per l’Italia dovremmo ancora essere fermi a uno, ma con altri lingue abbiamo ufficialmente l’ingresso di nuove opzioni. Sperando ovviamente che il tutto possa avere degli effetti anche qui da noi nel medio periodo. Concentriamoci a questo punto sulla procedura da seguire in questo particolare contesto.

A tal proposito, occorre in primo luogo avviare il menù Impostazioni sul proprio iPhone‌ o ‌iPad, poi scegliere le voci “Siri e ricerca”. Arrivati a questo punto, andate su “Siri Voice“, quindi selezionate una delle alternative di ‌Siri‌. Come accennato in precedenza, in base alla lingua scelta, avrete una o più opzioni a vostra disposizione. Un segno di spunta apparirà accanto alla tua selezione una volta che la voce è stata scaricata dai server Apple, in attesa che anche in italiano ci siano più alternative.

Qualche esempio pratico sullo stato dei lavori? Dopo l’arrivo dell’aggiornamento con iOS 14.5, la lingua americana offre più di quattro voci, mentre le opzioni australiane, britanniche, indiane, irlandesi e sudafricane ne offrono due. Vedremo quali plus sarà in grado di offrire Apple a tutti coloro che intendono testare diverse versioni di Siri in lingua italiana nel corso delle prossime settimane.