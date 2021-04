Sono ancora segnalati problemi TIM oggi 30 aprile, come probabile coda del disservizio che questa notte ha colpito tanto la compagnia telefonica in questione, quanto alcuni tra i suoi principali competitor. Una situazione che, pertanto, presenta delle differenze rispetto a quella che abbiamo avuto modo di esaminare ad inizio mese sul nostro magazine. Notizie ancora frammentarie al momento della pubblicazione del prezzo, ma occorre ugualmente fare il punto con quanto raccolto fino a stamane.

Cosa sappiamo sui problemi TIM del 30 aprile

Quali sono le indicazioni che fino a questo momento ci arrivano a proposito dei problemi TIM del 30 aprile? Le lamentele, almeno per ora, sembrano concentrarsi tra Lombardia e Piemonte, anche se non escludo che il disservizio possa estendersi anche ad altre aree del Paese. I numeri riscontrati sul web in tempo reale non ci parlano di un down, visto che il malfunzionamento appare abbastanza circoscritto, ma è chiaro che in tanti si attendano un segnale dall’assistenza per archiviare questa mezza giornata non così semplice.

Dunque, al momento non ci sono riscontri ufficiali in grado di farci contestualizzare al meglio i problemi TIM di questo venerdì, ma è chiaro che dall’assistenza tutti si aspettino quantomeno un feedback per comprendere quale sia l’origine del servizio. In questo modo, capiremo quantomeno quali siano le prospettive a breve termine con la compagnia telefonica. Situazione in costante aggiornamento, ma come sempre avviene in questi casi invito i nostri lettori a commentare l’articolo di oggi, per avere le idee più chiare su quello che sta avvenendo.