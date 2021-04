Primo ciak per la serie su Caterina de’ Medici, l’attesa produzione per Starz da Lionsgate Television incentrata sulla regina madre, consorte del re di Francia. Il titolo scelto è The Serpent Queen e vede Samantha Morton nei panni della sovrana protagonista.

Lo show storico andrà in onda sulla rete Starz negli Stati Uniti e in Canada, mentre sarà distribuita a livello internazionale su Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

La serie sarà prodotta da Francis Lawrence, regista dei film di Hunger Games (Catching Fire, The Hunger Games: Il canto della rivolta, prima e seconda parte) con Stacie Passon (Trasparente, Dickinson, Billions) dietro la macchina da presa, incluso l’episodio pilota. Erwin Stoff (13 Hours, Edge of Tomorrow) è anche produttore esecutivo di 3 Arts Entertainment.

Le riprese della serie su Caterina de’ Medici si stanno svolgendo a Genova, in particolare nel sontuoso palazzo Ducale con il supporto di Genova Liguria Film Commission, Comune di Genova e Regione Liguria.

Ecco la sinossi della serie su Caterina de’ Medici:

Considerata una straniera come tante, Caterina de’ Medici arriva alla corte francese del XVI secolo adolescente e orfana, col solo compito di garantire una fortuna in dote e produrre molti eredi. Finisce però con lo scoprire che suo marito è innamorato di una donna più anziana, che la sua dote non è stata versata e che non è in grado di concepire un erede. Eppure, solo grazie a intelligenza e determinazione, riesce a mantenere vivo il suo matrimonio e padroneggia quella carneficina che è la monarchia meglio di chiunque altro, governando la Francia per 50 anni.

Christina Davis, presidente della programmazione originale per Starz, ha dichiarato:

The Serpent Queen è forse il più intelligente tra i ritratti di grandi sovrane che Starz abbia mai rappresentato. Siamo entusiasti di lavorare con un team così talentuoso che darà a questa serie una voce moderna in un contesto storico sensazionale.

Lo sceneggiatore Justin Haythe ha invece commentato:

Scrivere di Caterina e della sua storia è stato davvero emozionante. Lei è un personaggio molto complesso che si trasforma poi un un’abile sovrana, combattendo straordinarie difficoltà politiche e personali durante il suo regno. È una regina che sfida le convenzioni, poiché fa affidamento sul suo intelletto, il suo insolito entourage e una scorta di magia nera che ispira, secoli dopo, la regine cattive delle fiabe.