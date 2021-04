Da venerdì 30 aprile sarà in radio Uno di Ermal Meta, il nuovo singolo estratto dall’album Tribù Urbana.



Uno arriva dopo il successo di Un Milione Di Cose Da Dirti, il brano presentato dall’artista al Festival di Sanremo 2021 che ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale, medaglia di bronzo sul podio, certificato Oro. Ad Ermal Meta a Sanremo anche il premio per la miglior produzione.

Adesso torna in radio con il nuovo singolo. Uno di Ermal Meta sarà in rotazione da venerdì 30 aprile ma è già disponibile in tutti gli store digitali con l’album Tribù Urbana. Uno è un inno alla gioia della condivisione, corale come può essere un insieme di voci che “dai vicoli di Atene al centro di Dublino, hai visto come sembra un po’ tutto più vicino?”

Belli, brutti, grassi, magri, ricchi, miseri, sani o ammalati, sazi o affamati: “Visti da lassù siamo tutti uguali”.

C’è chi vorrebbe ribellarsi alla cattiveria, che solo l’animo umano possiede, ma questo cielo lo condividiamo in qualsiasi angolo remoto della Terra. UNO per tutti: da soli non possiamo farcela, tantomeno nell’universo musicale.

Le voci che si sollevano all’unisono in Uno sono quelle del Coro del Dipartimento POP/ROCK del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che impreziosiscono il nuovo brano di Ermal Meta.

Tra i prossimi impegni di Ermal Meta l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, il prossimo sabato mentre il tour nei palasport – rimandato a causa del perdurare della pandemia – è atteso in autunno.

Testo Uno di Ermal Meta