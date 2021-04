Esce No Gods No Masters dei Garbage, title track del nuovo album in prossima uscita. La band di Shirley Manson affronta a muso duro i pilastri della civiltà occidentale con un titolo rumoroso e pungente: “Nessun Dio e Nessun Padrone”, letteralmente.

Il sound della band di I Think I’m Paranoid è sempre peculiare: il pop rock dei Garbage è una lancia che fende e divide la scena alternative, grazie agli inserti elettronici che accompagnano sempre le chitarre distorte.

Sostanzialmente No Gods No Masters dei Garbage è un brano contro l’avidità, come spiega la stessa frontwoman nelle note che accompagnano il video ufficiale diretto da Scott Stuckey. Shirley Manson racconta che sia questo brano che l’intero progetto si ispirano all’ultimo viaggio in Cile, più precisamente a Santiago, dove ha assistito alle manifestazioni popolari:

Questa lunga riflessione ha ispirato il testo di No Gods No Masters dei Garbage, una sorta di manifesto che promette alle generazioni future di non ripetere gli errori passati e presenti. Il brano è il secondo estratto dal nuovo disco dopo The Men Who Rule The World.

No Gods No Masters è anche, come già detto, il titolo del nuovo album dei Garbage che vedrà la luce l’11 giugno 2021. Si tratta della settima esperienza discografica della band statunitense, 5 anni dopo Strange Little Birds (2016) i Garbage ritornano con nuovi inediti ispirati dalla numerologia, come ad esempio le 7 virtù e i 7 vizi capitali, tanti puntini da unire per disegnare questo periodo storico terribile per tutto il mondo.

No Gods No Masters dei Garbage, l’album, includerà 19 tracce tra cui le cover di Starman di David Bowie e Because The Night di Patti Smith. Un disco che già dalla descrizione e dai primi estratti si presenta come un progetto maturo e strutturato, pieno di spunti di riflessione.

[Verse 1]

Be kind, beware

Be good, don’t be scared

Nothing lasts and no one stays

The same forever, so accept the change

[Pre-Chorus]

Where the wind blows, round and round in circles

Where the wind blows, round and round in circles

[Chorus]

The future is mine just the same

No master or gods to obey

I’ll make all the same mistakes

[Verse 2]

Save your prayers for yourself

‘Cause they don’t work and they don’t help

The things we do, thе things we don’t

The things we lovе, the things we lost

[Pre-Chorus]

When the wind blows, running round in circles

When the wind blows, running round in circles

[Chorus]

The future is mine just the same

No master or gods to obey

I’ll make all the same mistakes

Over and over again

Over and over again



[Bridge]

All our friends, all our lovers, all our babies

All our friends, all our lovers, all our babies

[Chorus]

The future is mine just the same

No master or gods to obey

I’ll make all the same mistakes

Over and over again

Over and over again

[Outro]

You want what’s mine, I want what’s yours

I want what’s mine and once was yours

You want what’s mine, I want what’s yours

I want what’s mine and once was yours

Over and over again (Where the wind blows, round and round in circles)

Over and over again (Where the wind blows, round and round in circles)

Over and over, over and over

Over and over again

The future is mine just the same

No master or gods to obey