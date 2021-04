Occorre prendere in esame una smentita importante questa mattina, a proposito della vicenda di Mame Dikone Samb. A detta di qualcuno, la donna sarebbe stata uccisa dai Carabinieri, che avrebbero utilizzato il taser nei suoi confronti. Una di quelle storie con le quali possiamo tornare a parlare di bufale sul nostro magazine, dopo le solite catene WhatsApp che abbiamo analizzato nelle scorse settimane. Considerando l’indignazione social per questa vicenda, occorre assolutamente concentrarsi sulle smentite di rito, in modo da gettare acqua sul fuoco.

Le prime ricostruzioni sul decesso di Mame Dikone Samb

Dettaglio, questo, che diventa importante anche per evitare eventuali tensioni nei rapporti diplomatici tra l’Italia ed altri Paesi. Secondo il post virale, come accennato, Mame Dikone Samb sarebbe stata fermata dai Carabinieri dopo essersi recata in banca, in seguito ad una discussione molto accesa con il personale. Si parla di intervento di Forze dell’Ordine e del loro utilizzo del taser per “calmarla”. La storia si conclude con la morte della donna, come logica conseguenza del trattamento ricevuto.

Con il trascorrere dei giorni, però, stanno venendo fuori dettagli sulla morte di Mame Dikone Samb che ci portano in altre direzioni. Un paio di giorni fa, ad esempio, Bufale aveva analizzato le foto che circolano sui social, mentre ieri Africa Rivista ha riportato la smentita ufficiale da parte del Comando dei Carabinieri sito in Bergamo. Anche perché le Forze dell’Ordine da diverso tempo non sono più autorizzate ad utilizzare il taser.

Le ricostruzioni trapelate oggi ci dicono che la donna abbia dato in escandescenza più volte negli ultimi tempi. Nell’occasione della scenata in banca, sono intervenuti operatori sanitari che hanno poi formalizzato il ricovero con TSO. Dopo alcuni giorni, poi, è stato constato il decesso di Mame Dikone Samb. La morte, ufficialmente, è stata causata da una tromboembolia polmonare bilaterale, dopo che la donna era risultata positiva.