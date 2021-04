Sexify su Netflix potrebbe diventare la prossima serie più chiacchierata della piattaforma. Produzione polacca, lo show è disponibile dal 28 aprile sul servizio di streaming e segue le (dis)avventure di un gruppo di studentesse alle prese col sesso.

Una serie irriverente che esplora le relazioni intime senza freni, usando anche un pizzico di umorismo, per come viene presentata, Sexify su Netflix è la risposta alla lontana cugina Sex Education. Con una sola differenza: lo show polacco si propone di raccontare la sessualità femminile attraverso lo sguardo di tre ragazze diverse tra loro.

Protagonista è Aleksandra Skraba nei panni di Natalia, brillante studentessa nerd. È una programmatrice di software quindi conosce benissimo il linguaggio dei computer, ma al contrario è inesperta nelle relazioni sentimentale. L’ambizione di vincere un concorso universitario la convince a sviluppare un’app innovativa sul sesso, che permetterà alle persone, soprattutto all’universo femminile, di conoscere meglio i loro desideri intimi. L’intento è anche quello di scardinare i dogmi secondo cui alle donne è vietato parlare di argomenti tabù quali l’orgasmo e la sessualità. L’idea iniziale è originale, ma Natalia capisce che non può farcela senza un aiuto esterno.

Per questo coinvolge le sue amiche Paulina (Maria Sobocinska) e Monika (Sandra Drzymalska) nel progetto. La prima è impegnata in una relazione a lungo termine ma indecisa se fare o meno il passo successivo, la seconda, invece, è più disinibita e spetterà a lei l’arduo compito di mettere in pratica l’app. Mentre la ricerca potrebbe far storcere il naso a chiunque, l’unico a supportare il trio è il professor Krynicki (Wojciech Solarz), che crede fermamente nelle qualità delle tre giovani.

L’esilarante indagine sui misteri dell’orgasmo femminile e su come le donne vivono la loro sessualità sarà l’occasione per Natalia, Paulina e Monika di conoscere meglio sé stesse. Nel loro intimo più profondo, s’intende.

Viste le premesse, Sexify su Netflix ha tutte le potenzialità per diventare una serie di successo. Se il servizio di streaming rinnoverà lo show polacco per una seconda stagione è ancora presto per capirlo. Tutto dipenderà dalle visualizzazioni sulla sua piattaforma.