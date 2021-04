Il vetro di protezione della fotocamera dei Samsung Galaxy S20 potrebbe costare al colosso di Seul una class action. Come riportato da ‘topclassactions.com‘, ci sono stati i presupposti per un’azione legale contro il produttore asiatico, per quel che riguarda i Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra 5G e S20 FE. La causa fa riferimento ad alcune leggi a tutela dei consumatori a cui l’azienda asiatica avrebbe contravvenuto, essendo presumibilmente al corrente del disturbo relativo al vetro di protezione della fotocamera dei suddetti modelli, evitando però di farlo presente agli utenti.

La situazione risulta anche peggiore dal momento che il colosso di Seul avrebbe rifiutato di coprire il difetto in garanzia, sebbene l’assistenza tecnica conoscesse bene il problema che ha procurato a bordo di diversi esemplari la rottura del vetro protettivo. Un Samsung Care Ambassador ha rivelato che la spaccatura sarebbe causata da un eccessivo quantitativo di pressione esercitato proprio al di sotto del vetro. La riparazione è costata, in alcuni casi, fino a 400 dollari, ed il problema si sarebbe perfino ripresentato senza che il Samsung Galaxy S20 fosse caduto a terra o avesse subito, in qualche modo, urti.

Se l’azione legale si trasformerà in una class-action (gli utenti interessati non sono pochi), si proverà ad ottenere un risarcimento per i danni procurati ai consumatori. In genere, in questi casi, a guadagnarci sono gli avvocati, mentre agli utenti viene riconosciuto un risarcimento inferiore ai costi sostenuti per le riparazioni (questo accade soprattutto quando il numero dei soggetti coinvolti è molto alto). Speriamo la situazione possa presto risolversi e che ai consumatori venga riconosciuto, se il difetto di forma verrà realmente imputato al colosso di Seul, quanto gli spetta. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.