Sono numerose le novità assicurate agli utenti Apple attraverso il rilascio dell’aggiornamento iOS 14.5, ma una in particolare coinvolge per forza di cose i modelli appartenenti alla serie iPhone 11. Se da un lato l’attenzione di molti si è concentrata sullo sblocco dei display pur utilizzando la mascherina (ne abbiamo parlato di recente con un articolo specifico), allo stesso tempo altre introduzioni coinvolgono dispositivi specifici. Proviamo dunque ad approfondire la questione della ricalibrazione della batteria.

Come procedere con la ricalibrazione della batteria per iPhone 11 dopo l’aggiornamento iOS 14.5

Sostanzialmente, quali sono gli step più importanti da seguire per portare a termine in modo corretto la ricalibrazione della batteria per iPhone 11 dopo l’aggiornamento iOS 14.5? Sostanzialmente, il recente intervento di Apple, oltre ad assicurare al pubblico prestazioni migliori in termini di autonomia (almeno sulla carta), dovrebbe farci archiviare i problemi riscontrati con rapporti imprecisi sullo stato della stessa batteria. In questo modo, avremo sempre un’idea chiara sul suo stato effettivo.

Per accedere alla specifica area, dovrete seguire il percorso che parte delle impostazioni del vostro iPhone 11, fino ad accedere alla sezione Batteria e alla voce “Stato batteria”, che vi informa del processo di ricalibrazione. A tal proposito, è importante tenere in considerazione il fatto che l’intero iter potrebbe durare anche alcune settimane. Al termine della suddetta finestra, nella sezione appena menzionata troverete un messaggio di errore o di completamento della stessa ricalibrazione.

Solo da quel momento, potrete toccare con mano benefici in termini di durata della batteria dei vostri iPhone 11, ma soprattutto per quanto riguarda il giusto monitoraggio dei rapporti relativi ai consumi. Dunque, qualora abbiate individuato delle anomalie in questi mesi, sarà fondamentale portare testare nel più breve tempo possibile l’aggiornamento con iOS 14.5, auspicando che dia i frutti in termini di autonomia.