Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Alcuni di loro,poi, si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 6 di ASCOLTAMI!

Ecco il link diretto per accedervi.

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

Claudio Terzo, dei Tre Terzi, di Palermo che ho avuto ospite e finalista nel Fiat Music, l’ha segnalato sul mio canale Telegram. La prima cosa che colpisce nel debutto di Peppe Lana con “La libertà” è il videoclip. Strepitoso è dire poco, tanto che ha vinto già due concorsi internazionali ed è candidato ad altri. Poi ti accorgi che anche la sua canzone è davvero valida.

L’ho conosciuto su ClubHouse dove ha vinto il primo contest creato su questa piattaforma. Lì ho anche scoperto che ogni giorno inventava una canzone e la pubblicava. Quando ho visto il suo video “Solo” postato in ASCOLTAMI! sul mio canale Telegram non l’ho associato a lui all’artista che avevo conosciuto su Clubhouse e l’ho selezionato. Solo dopo ho capito chi fosse.

La conosco da quando era una ragazzina promettente, perché abita a Ferrara. L’ho avuta poi ospite nel mio Roxy Bar nel periodo in cui era la cantante dei Datura. Ha sempre fatto progetti divertenti che hanno avuto successo anche all’estero. Trovo delizioso sia il brano che il video de “La castità”

Di seguito qualche info in più:

PEPPE LANA, cantautore, pianista, polistrumentista, classe 1990. Ascoltatore vorace, le sue influenze spaziano dal folk al blues, dal jazz alla tradizione cantautorale italiana. Con gli “Aristocrasti”, band d’esordio, compone, arrangia e pubblica il primo album di inediti “Per la Strada” uscito nel febbraio 2017. Le ispirazioni sono i testi e le musiche di artisti come Lucio Dalla, De André, De Gregori e le sonorità ed i ritmi d’oltreoceano da Duke Ellington a Bob Dylan. Parallelamente collabora come chitarrista e fisarmonicista con il gruppo folk “Angelo Daddelli & i Picciotti” e come corista alla registrazione dell’album omonimo. Dall’incontro con il chitarrista argentino Sebastian Torres, nel 2018 nascono i “Pacha Kama” gruppo di musica tradizionale sudamericana che aspira a un recupero dell’autenticità di quelle sonorità magiche nate dall’incontro tra indios, spagnoli e africani. Dal 2019 frequenta il Corso di Pianoforte Jazz del Conservatorio di Palermo sotto la guida del Maestro Riccardo Randisi e parallelamente decide di intraprendere la carriera cantautorale solistica.

Il videoclip di “Libertà”, primo estratto dal nuovo lavoro discografico del cantautore siciliano Peppe Lana, vince la categoria “Best Music Video” al Montreal Independent Film Festival, si aggiudica il premio “Best director” al Munich Music Video Awards ed è in nomination nella sezione “Music Video” del Madrid Indie Film Festival – MADRIFF.

Prestigiosi riconoscimenti internazionali per il videoclip diretto da Gianni Cannizzo e frutto della collaborazione con la Scuola di Cinema Piano Focale e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, interpretato da Giuseppe Lo Piccolo e Federica Greco (direzione della fotografia a cura di Gabriele de Palo, scenografia di Fabrizio Lupo, e la produzione è di Mirella Buono con Samvega e 900B Music). Il videoclip racconta il brano attraverso un mondo di cartone in cui si muovono degli uomini-marionette ignari dei fili che determinano le loro azioni. Sono condannati ad una vita immersi nella routine, alienati. Un accidentale errore dei marionettisti fa scoprire alle povere marionette di essere schiave del meccanismo della finzione.

Gianni Cannizzo, regista, vicedirettore e docente di Piano Focale, che in questo lavoro si è lasciato ispirare dalla leggerezza delle note e l’intelligenza del testo di Peppe Lana, dichiara: “è straordinaria l’accoglienza che ha ricevuto “Libertà”. Prima il pubblico ci ha premiato con 130.000 visualizzazioni nelle prime settimane e poi adesso arrivano anche le prime soddisfazioni dai festival tra selezioni e premi. È sempre una grande soddisfazione quando viene riconosciuto il proprio lavoro, tutto questo ci dà entusiasmo per continuare nel nostro percorso.

“È emozionante vedere come i frutti del nostro lavoro siano riusciti a superare i confini nazionali arrivando in Canada, Germania, Spagna. Sono riconoscimenti importanti che ci indicano che siamo sulla giusta strada”, afferma Peppe Lana, autore del brano.

Il videoclip ha preso letteralmente vita grazie ad un enorme lavoro da parte di tutti, come spiega Fabrizio Lupo, scenografo e docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo: “è sempre raro che si creino le condizioni per realizzare un lavoro in cui tutto cade nella sua propria forma quasi miracolosamente. Tanti allievi, apprendisti, insieme ai loro maestri, hanno trovato la quadra di un’idea davvero difficile, una sceneggiatura, uno storyboard, che erano un concentrato di tecniche del cinema e che hanno generato un evento brevissimo ma intenso, l’espressione di un risultato che si può raccontare semplicemente citando il suo titolo: Libertà…”.

Il brano, uscito in digitale in radio il 5 febbraio 2021, è stato prodotto da Mirella Buono con Samvega e 900B Music e registrato presso gli studi di Indigo con la produzione artistica di Fabio Rizzo e realizzato con il contributo di Umberto Porcaro alle chitarre, Davide Femminino al basso e al contrabbasso e Emanuele Rinella alla batteria.

Mi chiamo Joe Romano, ho 29 anni e vengo da Casalnuovo di Napoli ( Na ).

Nella vita faccio e farò il cantautore finché i miei muscoli me lo permetteranno.

Ho studiato musica e canto dall’età di 4 anni, anno a cui risale la mia prima performance in pubblico.

Ho fatto un sacco di cose fighe in tv (XFactor con i The Motel eliminato da Mahmood, Fiat Music a CasaSANREMO con RedRonnie e Fausto Mesolella, Secondo posto a Deejay on stage etcetc.) e la gavetta più bella del mondo cantando dal vivo nei Pub e nelle piazze.

Selezionato dallo scouting di Musica Italiana ClubHouse per una produzione.

Ho deciso di fare una follia, scrivere e pubblicare 365 canzoni in 365 giorni.

Mi piaceva l’idea di poter lasciare un passaggio, poter raccontare qualcosa che potrebbe sembrare unico.

Nel frattempo continuo a pubblicare brani e a credere nell’unica cosa che mi rende vivo ed umano: la musica.

Cantante Songwriter e Vocal Coach, laureata in Canto Jazz al Conservatorio di Rovigo

studia e brevetta un nuovo metodo di canto SBARRA A TERRA PER CANTANTI© FLOOR BARRE FOR SINGERS di cui troviamo una pubblicazione nel libro “La voce del Cantante” volume settimo a cura di Franco Fussi (Omega Edizioni) e nel libro firmato con la danzatrice Emilia Sintoni “Movimento ed Espressione Corporea per Cantanti e Performer” ed. Area51

Vocologa – Diploma post laurea in Vocologia con il Dott Franco Fussi (Università di Bologna 2011).

Relatrice al convegno Internazionale di Foniatria e Logopedia La Voce Artistica nel 2011.

Studiosa del metodo Sbarra a Terra e Danza Classica, Yoga e insegnante di Pilates Certificata F.I.F (Federazione Italiana Fitness) Pilates Matwork, Props, Advanced e Special Life Form.

Voce ed immagine dei DATURA dal 2002, approda alle classifiche europee con il singolo Will Be One che le apre le porte di S.Remo dance. Cantante e autrice per produzioni dance e jingle pubblicitari, inizia a scrivere canzoni con Saverio Grandi produttore degli Stadio e vince una borsa di studio come autrice di testi al CET e due anni dopo come interprete. Ciò le permette di iniziare interessanti collaborazioni con autori del panorama italiano, inoltre prende parte ai cori di Ballando Ballando di Lucio Dalla diretta da Mauro Malavasi.

Nel mondo della musica pop vive parecchie delusioni: progetti bellissimi caduti in disgrazia mai dati alla luce…li chiamerei “aborti” del meccanismo “produttore/discografia/consumatore”.

Stanca di vedere le sue fatiche vanificate per colpa di un sistema che non la rispecchiava, si avvicina al jazz, un ambiente nel quale finalmente si parla solo ed esclusivamente di musica.

l primo disco “contaminato” uscì per l’Etichetta Cinedelic Records nel 2006 e si chiamava “Bo.Dà plays Madonna in Jazz” con il quale Deborah è approdata anche nei canali del RoxyBar e sul DVD prodotto da Red.

Di seguito esce il singolo Julie “OH! ALFREDO” per la Orange Records etichetta giapponese nel 2012

Nel 2019 esce finalmente l’intero disco, il primo autoprodotto cantautorale, per l’etichetta Freecom “Deborah Bontempi – OH!Alfredo” con il quale partecipa alle varie iniziative di Michele Monina tra cui Anatomia Femminile

La Castità

E’ una fotografia del concetto di Castità nell’epoca di Youtube, Facebook, Instagram…la Castità 2.0

