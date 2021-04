Per le Apple AirPods 2 e Pro è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, identificato in ambo i casi con il codice 3E751. Le release non si accompagnano ad alcuna nota ufficiale da parte del produttore californiano, cosa che ci lascia pensare possa trattarsi di un upgrade mirato per le performance e la stabilità della connessione.

Il nuovo firmware per le AirPods Pro è stato rilasciato dopo diversi mesi da quello che lo ha preceduto, che, al contrario, era stato portatore di novità molto interessanti, come nel caso del supporto ad ‘Alto spaziale’ ed allo switch automatico tra i device. La modalità di aggiornamento delle Apple AirPods 2 e Pro avviene via OTA, non c’è niente di manuale da fare. L’esecuzione, però, richiede che le cuffie true wireless di Cupertino siano collegate ad un dispositivo iOS, riposti nella custodia originale, che dovrà a sua volta essere agganciata alla rete elettrica (come vedete, ci sono dei requisiti ben precisi da rispettare, che vi invitiamo ad osservare nel caso in cui vogliate procedere subito all’aggiornamento).

Per verificare la disponibilità delle nuove release, seguite il percorso ‘Impostazioni > Bluetooth‘, cliccando, infine, sul nome delle cuffie. Niente cui non sareste potuti arrivare da soli smanettando nelle impostazioni del dispositivo: abbiamo voluto precisarlo perché magari avete acquistato gli auricolari da poco tempo e questa sarà la prima volta che lo aggiornate (non avendo ancora piena dimestichezza del mezzo è anche normale volerne sapere di più, pur sembrando ovvie le informazioni che vi abbiamo dato). L’aggiornamento 3E751 non dovrebbe nascondere chissà quali nuove funzionalità a bordo delle vostre Apple AirPods 2 e Pro, ma è bene sappiate che sta arrivando per farvi trovare pronti a riceverlo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.