Non sapete cosa vedere su Netflix e non ci pensate nemmeno lontanamente a fare zapping (un’operazione che può risultare parecchio fastidiosa, specie quando si ha solo voglia di rilassarsi un po’ dopo una giornata di fatica)? C’è una funzione in arrivo sulla piattaforma streaming che potrebbe fare al vostro caso, ovvero ‘Riproduci qualcosa‘, il comando che, in base alle vostre preferenze (gli algoritmi di personalizzazione agiranno tenendo conto dei gusti di ciascun utente), lancerà in automatico un film, una serie TV o un documentario senza che dobbiate fare altro. Potrebbe succedere che la funzione non riesca a soddisfarvi al primo colpo: in quel caso, bisognerà schiacciare il tasto ‘Riproduci qualcos’altro‘ per far partire un nuovo contenuto (magari più adatto a voi).

La scelta è vasta: Netflix pescherà un nuovo film o serie TV, un contenuto della vostra lista, uno di cui si sta già fruendo, qualcuno che non si è finito di guardare o che si vorrebbe rivedere. La funzione ‘Riproduci qualcosa’ è disponibile dall’app per smart TV (qualcuno l’avrà già notata, altri magari non ancora), ma arriverà presto anche nella versione mobile. Potete provare l’opzione sotto il profilo, all’incirca sulla decima stringa nella schermata principale o nel menu di navigazione (sulla parte sinistra dello schermo).

Netflix, chiaramente, ha introdotto la funzione ‘Riproduci qualcosa’ non solo per venire incontro agli utenti indecisi, ma soprattutto per far sì che i propri clienti restino il più a lungo possibile sulla piattaforma (una strategia di marketing potente e del tutto onesta). Avete già provato l’opzione per combattere la noia serale, oppure non vi eravate ancora accorti della sua presenza (per adesso disponibile solo nell’app per smart TV, ed in arrivo sulla versione mobile)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.