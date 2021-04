Purtroppo in questa mattinata di giovedì 29 aprile non funziona l’app WindTre per tutti i clienti dell’operatore unificato. In effetti, il prezioso strumento installato su smartphone e tablet non viene caricato e aperto normalmente in queste prime ore della giornata e allo stesso tempo, anche se per una ristretta cerchia di utenti, anche il sito del vettore mostra qualche anomalia di troppo.

Un test di verifica per appurare se non funziona l’app WindTre in questa mattinata è stato effettuato anche nella nostra redazione. Il risultato della prova è quello visibile nell’immagine di apertura articolo. Al tentativo di accesso accade che non si riesca a caricare per nulla la schermata iniziale del servizio. Anzi, questa appare in continuo caricamento con il logo stilizzato del vettore in bella vista.

Il servizio Downdetector mette in luce la curva di anomalie odierne con qualche decina di segnalazioni. Anche sul social Twitter è stata raccolta qualche testimonianza con richiesta di assistenza al vettore proprio per i problemi odierni (come nel tweet in chiusura articolo). Viene fuori dunque che anche il sito, nella specifica area personale degli utenti, mostrerebbe qualche errore di visualizzazione e di consultazione di dati e informazioni.

A chi non funziona l’app WindTre sono negati diversi servizi altrimenti erogati proprio attraverso lo strumento pensato sia per smartphone Android che per iPhone. Impossibile dunque ricaricare il telefono, consultare i minuti, gli SMS e anche i giga consumati in riferimento al proprio piano mensile. Allo stesso modo sono del tutto negate le opzioni per attivare nuove tariffe, magari consultare il supporto tecnico attraverso l’assistente virtuale o un operatore in chat. Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono stati raccolti riscontri del vettore in riferimento alle anomalie attuali. Questo approfondimento non mancherà di essere aggiornato nel caso giungano feedback ufficiali di chiarimento.