La Casa di Carta 5 è stata annunciata da Netflix come l’ultima stagione della serie, partita con due capitoli nel 2017 arrivati sulla piattaforma dopo un mezzo flop sulla tv generalista spagnola Antena3 e diventata rapidamente un fenomeno globale. Ma se è indubitabile che la stagione 5 è stata concepita come conclusiva, non è detto che la serie sia definitivamente chiusa e che il suo capitale di popolarità non possa essere sfruttato ancora in futuro.

Il suo creatore Alex Pina ha confermato di aver scritto una stagione finale de La Casa di Carta brutale ed epica, ma ci sono ancora le idee su alcuni spin-off che circolano tra gli addetti ai lavori e, più in generale, non è esclusa la possibilità di un revival nei prossimi anni.

Lo confermano le parole dello sceneggiatore de La Casa di Carta Javier Gómez Santander, che ha dichiarato al sito Marca Claro di essere soddisfatto del finale che è stato scritto per la quinta stagione e di non avere al momento dei piani immediati per una prosecuzione della saga dei rapinatori, anche perché i ritmi di lavoro per questa produzione sono molto stressanti e c’è bisogno di una pausa. Tuttavia, non esclude che in futuro La Casa di Carta possa tornare, quindi il finale realizzato per la prossima stagione potrebbe non essere definitivo.

Penso che la serie finirà molto bene, questa quinta stagione è molto buona. Non ci penso proprio a darle continuità, ma non si può nemmeno escludere. Questa è la realtà. Ora sono stanco, è una serie che ti pressa molto e la quinta stagione è ora la mia priorità principale.

Santander aggiunge che gli sceneggiatori de La Casa di Carta non escludono l’idea di rimettere in produzione la serie in futuro, se ci fossero nuove idee da sviluppare, ma certamente non avverrà nel breve periodo, il cui orizzonte è la quinta (e per ora ultima) stagione.

Forse tra due anni ne avrò voglia perché è vero che ho un grande amore per la serie, ma non abbiamo una bussola impostata (…) Se tra un po’ vogliamo farlo perché abbiamo un’idea, va bene, ma per ora no.

La Casa di Carta si appresta dunque ad andare in panchina almeno per un bel po’. D’altronde dopo due stagioni girate in sostanziale continuità (la terza e la quarta) e un’ultima ancora in produzione dall’estate scorsa con tempi di realizzazione allungati per rendere il finale soddisfacente, il team creativo della Vancouver Media si prenderà doverosamente una pausa e si dedicherà ad altri progetti. Alex Pina ha infatti siglato un accordo di esclusiva con Netflix per la creazione di nuovi contenuti originali: tra questi c’è la serie Sky Rojo, che ha debuttato a marzo con la prima parte (qui la nostra recensione) e tornerà a luglio con la seconda.

La Casa di Carta 5 non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è attesa nel quarto trimestre del 2021.