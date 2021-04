Lo Stato Sociale con AIL per Canzoni Per La Ricerca, una campagna di crowdfunding e un concerto acustico in streaming della band, in programma venerdì 30 aprile.

Il concerto sarà trasmesso dalle ore 18.00 sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV – canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky.

L’iniziativa Canzoni per la Ricerca è nata per ricordare Mario, un amico del gruppo scomparso per una leucemia e al quale la band ha dedicato il brano Equazione. I fondi raccolti, attraverso l’iniziativa, saranno destinati alla Ricerca Scientifica, ai giovani medici e biologi impegnati a Bologna nell’Istituto di Ematologia L. e A. Seràgnoli, in cui Mario è stato seguito, e in altri centri italiani.

Il giorno scelto per il concerto non è casuale: il 30 aprile sarebbe stato infatti il compleanno di Mario e Lo Stato Sociale lo ricorda attraverso un concerto in streaming legato ad una campagna di crowdfunding sul sito mycrowd.ail.it alla quale possono partecipare tutti, effettuando donazioni.

“La canzone “Equazione” è nata quando il nostro amico Mario è morto di leucemia – spiega Alberto Cazzola, il bassista delle band compositore del brano – Nel momento in cui la scrivevo, oltre al dolore, c’era la voglia di ricordarlo e di dare un futuro ed un senso a quelle parole. Da qui la decisione di donare i proventi derivati della canzone ad AIL e alla ricerca sui tumori del sangue. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di organizzare un evento in collaborazione tra Lo Stato Sociale e AIL. Il 30 aprile, nel giorno del compleanno di Mario, organizzeremo un concerto acustico, con l’obiettivo di finanziare le ore di lavoro di un giovane ricercatore dell’istituto Seragnoli di Bologna e di altri ricercatori italiani: noi de lo Stato Sociale suoneremo qualche canzone, ma ci saranno anche degli ospiti, Cimini e Gregorio Sanchez, colleghi dell’etichetta Garrincha Dischi, sensibili all’iniziativa. Ci saranno chiacchiere e sorprese. Il tutto verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch della band e su Lepida tv Emilia Romagna, sperando che dal prossimo anno questo evento possa diventare un appuntamento dal vivo”.