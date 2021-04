Arrivano proprio in queste ore alcuni riscontri a proposito del cosiddetto Huawei P30 Lite, considerando il fatto che da oggi è possibile toccare con mano anche qui in Europa l’aggiornamento di marzo. Dopo le informazioni preliminari raccolte sul pacchetto software la scorsa settimana, dunque, è possibile focalizzarsi sull’arrivo della patch nel Vecchio Continente. Insomma, a stretto giro dovrebbe essere possibile fare questo step in Italia, considerando il normale iter seguito dal produttore cinese in questi ambiti.

I primi dettagli sull’aggiornamento di marzo per Huawei P30 Lite in Italia

Il changelog del nuovo aggiornamento di marzo per Huawei P30 Lite ci dice, in sostanza, che non dovremmo andare il solito intervento concepito per migliorare gli standard di sicurezza del prodotto. Questa, almeno, la sentenza che arriva stamane da una fonte come Huawei Update. Provando a scendere maggiormente in dettagli, trapela che il firmware relativo alla patch di sicurezza di marzo 2021 per gli utenti europei che si ritrovano con un Huawei P30 Lite si concentri sulla versione del software 10.0.0.448.

Allo stesso tempo, la dimensione del pacchetto è di 117 MB. Insomma, non aspettatevi una rivoluzione dopo aver portato a termine il download della patch. Analizzando il bollettino ufficiale del produttore asiatico, poi, emerge che la patch risolva due vulnerabilità critiche, mentre altre 13 hanno priorità elevata e 131 sono di livello medio. Ulteriori ed eventuali aggiunte verranno a galla solo la prossima settimana, quando presumibilmente avremo la piena diffusione del firmware in Italia.

Nel frattempo, qualora abbiate avuto modo di testare il nuovo aggiornamento per Huawei P30 Lite qui da noi, non esitate a commentare l’articolo di oggi. Che ne pensate di questo upgrade extra? Vi aspettate interventi specifici da parte degli sviluppatori per mettersi alle spalle problematiche specifiche? Fateci sapere a fine articolo con un commento.