Fox ha ufficialmente messo in cantiere la nuova serie di Scott Foley: l’ex capitano Ballard di Scandal sarà il protagonista di The Big Leap, una commedia romantica ideata da Liz Heldens (The Passage) e ispirata ad un format britannico, di cui la rete ha ordinato una stagione completa.

La nuova serie di Scott Foley arriva dopo il flop dell’action-comedy Whisky Cavalier, cancellata dopo una sola stagione da ABC. Stavolta l’attore di Felicity sveste i panni di agente segreto, interpretato sotto varie forme nelle sue ultime due esperienze tv, e si cala in un ruolo completamente diverso per The Big Leap. Al suo fianco nel cast – nella prima foto diffusa da Fox – compaiono anche Teri Polo, Piper Perabo (la Violet de Le Ragazze del Coyote Ugly, reduce anche lei da un flop su ABC, quello della serie Notorius), Ser’Darius Blain, Raymond Cham Jr., Jon Rudnitsky, Simone Recasner, Mallory Jansen e Kevin Daniels.

La nuova serie di Scott Foley è incentrata su un gruppo di personaggi impacciati e sfortunati che tentano di cambiare le loro vite partecipando a un reality show di danza in cui si prepara una riproduzione dal vivo del celebre Lago dei Cigni. Ciò che manca in termini di studio della danza agli aspiranti ballerini sarà compensato con furbizia, arguzia e desiderio di reinventare una storia iconica cucendola su loro stessi.

Fox ha presentato la nuova serie di Scott Foley come un racconto moderno sulle seconde possibilità, sul senso di riscatto e sulla rincorsa dei propri sogni. L’episodio pilota era stato ordinato lo scorso anno come parte della proposta di titoli originali per la stagione 2020-21, ma la pandemia ha interrotto la produzione a metà delle riprese del primo episodio. The Big Leap è una co-produzione tra la 20th Television della Disney e Fox Entertainment. Liz Heldens è showrunner e produttrice esecutiva della serie insieme al regista Jason Winer e Sue Naegle.