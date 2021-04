Sarà in radio da venerdì 30 aprile La Canzone Dei Lupi dei Coma_Cose, il nuovo singolo estratto dall’album Nostralgia. La canzone d’amore per eccellenza, così l’avevo definita i Coma_Cose nel corso della presentazione del loro nuovo disco, già disponibile nei negozi e in digitale.

Scritto a quattro mani da Fausto Lama e California e prodotto con i Mamakass, La Canzone Dei Lupi dei Coma_Cose è un brano intimo scandito da un beat dolce ma deciso per raccontare l’amore in maniera profonda e completa.

Manifesto di autenticità e libertà, nel nuovo singolo c’è l’amore legato al sentirsi liberi di non scegliere mai la strada più facile; è la promessa di Fausto e Cali di rimanere coerenti e integri al di là di quello che succede nella vita nella speranza di non farsi addomesticare, proprio come fanno i lupi.

“Tra le canzoni dell’album, una di quelle a cui teniamo di più e che meglio fotografa la nostra storia è “La canzone dei Lupi”. Trascorrere gli anni insieme è un’esperienza forte ma mantenere intatta la propria ribellione come individui singoli è davvero difficile“, raccontano i Coma_Cose.

“La musica non è solo un’amica, è l’ossigeno che ci riempie i polmoni e si porta via le nostre parole. In questi tempi “troppo pieni di tutto” e nel rumore abbagliante di mille immagini che accecano, a volte ci si salva solo dicendosi: “Non ci prenderanno mai”, niente ci addomestica se ci aiutiamo nel ricordarcelo”, concludono.

Testo La Canzone Dei Lupi