Perentoria frecciatina di Elton John contro gli Oscar. Il cantautore britannico si è espresso sulla cerimonia tenutasi presso la Union Station di Los Angeles, alla quale era presente anche la nostra Laura Pausini.

Lo show di Elton John

Nel contempo la voce di Your Song stava tenendo l’Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party, giunto alla 29esima edizione, questa volta in remoto per via della pandemia del Covid-19. Una versione certamente fuori dagli schemi, quest’anno, durante la quale la star britannica ha chiacchierato a lungo con suo marito David Furnish e l’attore Eric McCormack.

Lo show è durato circa 60 minuti, totalmente in streaming sulla piattaforma Cisco Webex ed è andato in onda poco prima della cerimonia degli Oscar. Durante l’evento sono stati raccolti 3 milioni di dollari per la fondazione di Elton John che da anni si batte per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema dell’AIDS.

Elton John contro gli Oscar

La critica di Elton John contro gli Oscar si è consumata durante una delle pause del Viewing Party. In ascolto c’era anche il co-conduttore Neil Patrick Harris. “La cerimonia degli Oscar sembra essere fatta in uno Starbucks qualunque“, ha detto sir Elton con una certa amarezza. La sua critica, infatti, non era rivolta alla cerimonia in sé ma al set e alla modalità in cui si svolgeva.

Si è trattato, più che altro, dell’espressione di una certa frustrazione per non poter partecipare personalmente alla cerimonia: “Vorrei che fossimo lì”, ha detto infatti Elton John per chiarire la sua posizione. Dello stesso avviso l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger che ha definito “noiosa” la notte degli Oscar durante un intervento al Jimmy Kimmel Live. “Ne ho visto solo un terzo”, ha detto Schwarzy, che ha aggiunto: “C’era tanto talento, perché renderlo così noioso?”. Probabilmente le aspettative da parte di tutti erano molto alte.