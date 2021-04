Arrivano proprio in questi giorni alcune segnalazioni che non dobbiamo sottovalutare per quanto riguarda il Samsung Galaxy S21, soprattutto in relazione a coloro che tendono ad utilizzare un servizio come WhatsApp Web. Dopo avervi parlato del rilascio in tempi record per l’aggiornamento di maggio, come avrete notato con un nostro recente report, bisogna dunque concentrarsi su un malfunzionamento più diffuso di quanto si possa immaginare, stando a quanto raccolto di recente all’interno delle varie community di settore.

Cosa sappiamo sui problemi per Samsung Galaxy S21 con WhatsApp Web

Provando a scendere maggiormente in dettagli, possiamo rifarci alle prime testimonianze in merito riportate da SamMobile, secondo cui l’anomalia per la serie da poco lanciata sul mercato è più diffusa di quanto si possa immaginare. Per chi vuole analizzare il bug del Samsung Galaxy S21 in termini più pratici, sembra che l’app in versione desktop di WhatsApp si disconnetta spesso da questi smartphone. Al momento, però, non abbiamo ancora prese di posizione ufficiali di Samsung per inquadrare al meglio l’anomalia.

Dopo la disconnessione, il desktop e le app Web di WhatsApp visualizzano un messaggio in stile ‘Phone Note Connected’. In pratica, potreste imbattervi in questa notifica: “Assicurati che il tuo telefono abbia una connessione Internet attiva“. Come riporta la fonte, il problema descritto oggi potrebbe essere in qualche modo correlato alle nuove strategie di ottimizzazione della batteria del Samsung Galaxy S21.

In sostanza, il produttore coreano va a posizione le app inutilizzate in uno status di “sospensione” quando lo schermo del telefono è bloccato. In questo modo, pare vada ad interferire con la capacità di WhatsApp Web app di ricevere notifiche in tempo reale, con ovvie conseguenze per gli stessi possessori di un Samsung Galaxy S21. Vedremo se ci sarà un aggiornamento specifico sotto questo punto di vista.