I Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno accogliendo le patch di sicurezza di maggio 2021, a distanza di poche ore dalla loro ricezione da parte dei Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Come riportato da ‘SamMobile‘, i pacchetti in questione corrispondono ai firmware N986BXXU2DUDA e N980FXXU2DUDA (rispettivamente per il modello standard e quello Ultra), disponibili adesso nel territorio tedesco (il rilascio in Europa è, quindi, già avvenuto). Non passerà troppo tempo prima di vedere le release arrivare anche in Italia, quindi tenete ben caldi i vostri Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra (liberate lo spazio in memoria, se necessario).

Il registro delle modifiche, oltre all’introduzione delle patch di sicurezza di maggio 2021, fa riferimento anche ad alcuni miglioramenti della fotocamera, non meglio dettagliati (aspettiamo qualche giorno per inquadrare meglio la situazione per poi riprendere l’argomento). Potete provare a verificare l’avvenuta disponibilità della patch di sicurezza di maggio 2021 a bordo dei vostri Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, fermo restando che potrebbero volerci alcuni giorni prima che l’upgrade arrivi in Italia (aspetteremo, l’importante è che lo sviluppo stia proseguendo a buoni ritmi, proprio come nel caso dei Samsung Galaxy S21).

Nel frattempo, è bene ricordare qualche regola che qualcuno potrebbe anche prendere sotto gamba: non appena l’aggiornamento busserà alla vostra porta, assicuratevi che la percentuale di carica residua della batteria non stia al di sotto del 50% (così che il telefono non tenda a spegnersi durante l’installazione, compromettendo il sistema), e di effettuare un backup preventivo dei vostri dati (non che l’aggiornamento li cancelli, ma è meglio averlo sempre a disposizione per ogni evenienza possa verificarsi durante e dopo l’installazione). Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti in basso.