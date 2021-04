Nella scelta del miglior smartphone per batteria, dunque per autonomia, ci si affida spesso alla consultazione di recensioni, community, forum nel tentativo di puntare al dispositivo che possa essere ricaricato (magari) a distanza di un paio di giorni con un normale utilizzo. Nel giro di qualche giorno, chi punta a questa specifica caratteristica di un telefono, avrà dalla sua parte uno strumento davvero utile nato dal contributo degli esperti DxOMark.

Il sito da DxOMark è noto ai veri appassionati di smartphone per essere un punto di riferimento irrinunciabile quando si cerca un dispositivo che sia il migliore possibile per le prestazioni della sua fotocamera. Gli analisti della piattaforma forniscono difatti classifiche sempre aggiornate con le nuove uscite dei device che garantiscono i migliori scatti dai sensori principali e anteriori, in ogni condizione di luce. Sempre lo stesso portale pubblica i test su strada relativi a fotocamere digitali, reflex, altoparlanti e anche obiettivi. Ai servizi già attivi, dal prossimo 10 aggio, se ne aggiungerà uno nuovo di zecca relativo proprio all’autonomia dei telefoni.

Praticamente chi cercherà il miglior smartphone per batteria, con autonomia davvero di lunga turata, fra una manciata di giorni, potrà visitare proprio il sito DxOMarke e dunque visionare le prestazioni dei dispositivi nel dettaglio e consultare la tabella nella quale saranno classificate le soluzioni per massima durata della carica. Non c’è dubbio che gli esperti della piattaforma testeranno a fondo i dispositivi in varie condizioni, distinguendo lo stato di stand-by da quello in cui proprio lo smartphone viene magari utilizzato per navigare, guardare contenuti video, magari registrare filmati e scattare foto.

L’annuncio della novità è stato fornito dal canale Weibo cinese DxOMark nelle scorse ore: non c’è dubbio che l’analisi dei migliori smartphone per batteria coinvolgeranno via via tutti i brand globali, senza alcuna esclusione dai top di serie agli entry level.