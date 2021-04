Con un episodio a settimana da giovedì 29 aprile debutta Capitaine Marleau 4, la serie investigativa francese con protagonista Corinne Masiero nei panni dell’omonima detective.

Capitaine Marleau 4 arriva sul canale 116 di Sky in prima visione assoluta per l’Italia, in onda dal 29 aprile ogni giovedì alle 21:05: la rete programmerà questa stagione con un solo episodio a sera (ciascuno della durata di 90 minuti), seguito da due episodi in replica della decima stagione di CSI: Miami.

Capitaine Marleau 4 è la stagione più recente di questo bizzarro poliziesco che ha molto diviso il pubblico francese: per alcuni la sua protagonista irriverente e sboccata è un insulto alla gendarmeria francese, per altri è semplicemente un poliziesco come un altro che punta sul carisma della sua protagonista, una poliziotta femminista dall’umorismo nero che insegue le sue prede basandosi soprattutto sull’intuito. In onda in Francia sul canale France 2, la serie creata da Elsa Marpeau prende il nome dal personaggio del famoso detective privato Philip Marlowe creato da Raymond Chandler. Oltre che in Canada, è distribuita in diversi Paesi europei tra cui Belgio, Spagna, Svizzera e Italia.

Nel primo episodio di Capitaine Marleau 4 in onda il 29 aprile, intitolato In nome del figlio, il macchinista di un treno turistico viene ucciso sulla sua locomotiva: Marleau deve indagare sulla vita della vittima, Robert Lanski, e sui suoi segreti, mentre i primi sospetti cadono su padre Damien, che sembra sapere più di quanto dice.

Capitaine Marleau 4 ha debuttato nel 2021 anche in Francia e arriva in Italia su FoxCrime a poche settimane di distanza dalla messa in onda francese. Nel 2020 è risultata la più vista tra le serie e miniserie di produzione francese, con una media di 7,78 milioni di telespettatori e il 30% di share, seguita da Balthazar e Alex Hugo.