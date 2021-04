La reunion tra April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 nell’episodio 14, in onda su ABC il 6 maggio, sarà la prima mostrata sullo schermo dopo il finale della stagione 14, ma idealmente non è certo il primo incontro tra i due personaggi dopo il matrimonio della Kepner col paramedico Matthew.

Esiste un background della coppia che spiega l’incontro tra April e Jackson in Grey’s Anatomy 17: off screen, i due sono rimasti in contatto perché condividono la piccola Harriett, nata dopo la morte del loro primo figlio Samuel, e sono certamente in buoni rapporti.

L’episodio 17×04 con guest star Sarah Drew contiene “elementi di chiusura” per April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 , “ma allo stesso tempo, ci sono sempre modi per riaprire” ha dichiarato l’attrice a TvLine. E d’altronde, ha aggiunto in riferimento ai ritorni di Derek, George, Lexie e Mark – “la bellezza e la magia di Grey’s Anatomy è che non credo ci sia una vera chiusura per nessun personaggio. Voglio dire, puoi persino morire nello show e tornare su una spiaggia, capisci cosa intendo?“.

Inoltre parlando a TvInsider, la Drew ha spiegato che April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 non si ritrovano certo da estranei, visto che lei “vive ancora a Seattle” e i due hanno certamente “condiviso la genitorialità per tutto questo tempo“. Secondo le sue stime, “probabilmente si vedono due volte a settimana quando fanno i passaggi di consegne“.

In un’altra intervista la Drew ha approfondito quella che è la situazione da divorziati di April e Jackson in Grey’s Anatomy 17, ovvero genitori che condividono la custodia di Harriett e si vedono regolarmente quando si alternano nei rispettivi periodi da passare con la bambina, anche durante l’epidemia da Covid-19: “Si sono visti, sono co-genitori. Non so esattamente quale siano i termini della custodia tra loro due, ma a volte lei ha Harriet, a volte lui ha Harriet. C’è un passaggio di consegne che avviene in modo costante e ininterrottamente durante la pandemia“.

Stante il fatto che April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 risultano ancora vicini l’uno all’altra, non è da escludere che il personaggio della Kepner appaia ancora in futuro. Soprattutto perché Sarah Drew è parsa entusiasta di aver ritrovato il cast e la produzione (così come Patrick Dempsey), ha spiegato a TvInsider.