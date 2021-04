Il trasferimento delle chat di WhatsApp da iPhone è uno dei pallini degli utenti dell’app di messaggistica istantanea. L’ultima versione beta per Android, corrispondente al numero build 2.21.9.7, presenta una schermata che menziona direttamente l’opzione in questione, a dimostrazione del fatto che il team di sviluppo sia a lavoro nella realizzazione della funzione (che ci si aspettava potesse arrivare molto prima, ma di cui, finora, non c’è stato un effettivo riscontro).

Meglio comunque precisare, come riportato da ‘WABetaInfo‘, che la beta non permette di importare le chat da iPhone, ma si limita a fornire ulteriori indizi sul suo sviluppo. Ancora non è chiaro come lo strumento possa funzionare: possibile utilizzi Google Drive (un po’ come succede per il backup delle chat per la versione Android del client), e che, una volta terminata l’implementazione per il trasferimento delle chat da iPhone ai dispositivi Android, si procederà poi allo sviluppo della funzione inversa, che consentirà di importare le chat da Android ad iPhone (per gli utenti che intendono provare il gusto della mela morsicata). Non sappiamo quanto tempo ci vorrà prima che la funzione venga resa disponibile, ma già che se ne parli è buona cosa (evidentemente lo sviluppo richiederà un altro po’ di tempo, pur apprezzando il fatto che il team di sviluppo ci stia lavorando).

Del resto, sono anni ormai che gli utenti di WhatsApp richiedono l’opzione senza riuscire mai ad ottenerla ufficialmente (le soluzioni alternative non mancano di certo, ma poter contare su una funzione rilasciata in via diretta dalla società è sicuramente un’altra cosa). Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dell’opzione di trasferimento delle chat di WhatsApp da iPhone (che precederà quella di trasferimento dai dispositivi Android), restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti qui sotto.