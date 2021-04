Pomeriggio trash sui social dove Tommaso Zorzi e Matteo Salvini sono finiti allo scontro tra frecciatine e accuse dividendosi sui temi caldi del momento, DDL Zan e Coprifuoco. Proprio quest’ultimo tema sembra molto caro al leader della Lega ancora di più della votazione sul DDL Zan, tant’è che sui social qualche ora fa gongolava contento per le firme raccolte nel tentativo di spingere il Governo Draghi, di cui fa parte, ad abolire questa sciocca limitazione alla libertà personale per combattere ancora la diffusione del Coronavirus.

Proprio questa sua voglia di festeggiare le 100mila firme raccolte per la sua petizione ha fatto sorridere Tommaso Zorzi che pomeriggio nelle sue Storie su Instagram ha spiegato le motivazioni e i pro del DDL chiudendo poi con un attacco diretto a Salvini parlando della sua “petizione di m*rda” che ha raccolto 100mila firma tanto quanto le visualizzazioni delle sue storie in 20 minuti. A quel punto Salvini è partito all’attacco condividendo quel messaggio sui social e lasciando intendere che l’influencer abbia dato delle ‘m*rde’ e delle nullità anche a coloro che stanno firmando e che tengono alla petizione e al suo successo.

“Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una “petizione di mer**” , a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di Italiani, meno fortunati di lui”.

Lo scontro social è subito finito al centro del dibattito di queste ore tant’è che Tommaso Zorzi ha deciso di prendere di nuovo la parola rispondendo a Salvini e anche a tutti coloro che stanno scappando dai suoi social evidenziando il fatto che il DDL Zan è una questione senza colore politico e che il suo pensiero viene prima di ogni cosa, almeno nel suo profilo.

Rispondo a Matteo Salvini che ancora una volta finge di non capire. Caro Matthew, la tua battaglia con Lega per l’abolizione del coprifuoco viene descritta come una grande vittoria perché ha raccolto 100mila firme. E bravi voi. Invece noi per le oltre 500mila firme per il DDL Zan cosa dovremmo fare? Ballare T’Appartengo sui tacchi mentre prepariamo dei cupcake a forma di cazz*? Chiedo per un amico. Grazie.