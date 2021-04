Arriva già in queste ore, qui in Europa, il nuovo aggiornamento di maggio dedicato agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che questo mercoledì sono pervenute le prime segnalazioni direttamente dalla Germania. Un vero e proprio colpo di scena se pensiamo che siamo ancora a fine aprile, anche se il pacchetto software in questione non dovrebbe includere Doctor’s View. Nonostante le anticipazioni delle ultime settimane, infatti, i tempi potrebbero non essere ancora maturi sotto questo punto di vista.

Come migliora il Samsung Galaxy S20 con il nuovo aggiornamento di maggio

Fatte queste premesse, è inevitabile che le persone si chiedano come possa migliorare il Samsung Galaxy S20 attraverso il rilascio del nuovo aggiornamento di maggio. Qualche indicazione in merito ci arrivare direttamente da SamMobile, secondo cui il pacchetto software in questione va al di là della nuova patch di sicurezza. Secondo le prime informazioni raccolte questa mattina, infatti, pare che l’upgrade porti con sé anche prestazioni della fotocamera migliorate e Quick Share, assicurando una migliore esperienza di utilizzo per tutti coloro che hanno deciso di puntare sulla serie Galaxy S20.

Va fatto presente che l’aggiornamento abbia un peso di 600 MB, motivo per il quale potrebbero venire a galla ulteriori novità nel momento in cui risulterà disponibile qui in Italia. Come accennato, le prime notifiche sono pervenute a chi si ritrova con un Samsung Galaxy S20 in Germania, ma entro poche ore la situazione potrebbe evolversi per tutti. Vedremo nei prossimi giorni come evolveranno le cose in questo senso.

Avete già ricevuto la notifica per installare il nuovo aggiornamento di maggio sui vostri Samsung Galaxy S20? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da inquadrare al meglio la situazione stamane sui top di gamma lanciati sul mercato poco più di un anno fa.