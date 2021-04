Ascoltare Too Old To Die Young di Guè Pequeno significa fotografare uno stanco sabato sera, in quel momento in cui la notte cede alle prime ore del mattino e arrivano le “pare”, le riflessioni e tutto quel flusso di pensieri che tradisce una certa voglia di mettersi in discussione.

Con questo inedito prodotto da DJ Shablo Cosimo Fini si inserisce nella colonna sonora di Zero, la serie Netflix per la quale ha cantato anche Mahmood con il singolo che dà il titolo agli episodi. Come accade in ogni canzone rap che si rispetti, Too Old To Die Young di Guè Pequeno contiene citazioni eccellenti.

La prima è il cinema di Nicolas Winding Refn, il regista che insieme al collega Ed Brubaker ha firmato la serie televisiva Too Old To Die Young, appunto, ma anche Drive, il film con Ryan Goslin particolarmente apprezzato da Guè Pequeno. La seconda è La Luce Delle 6:00 di Neffa che recitava: “Non c’è storia come stare con i miei”, mentre Cosimo Fini nel ritornello canta: “Non c’è storia come sfidare gli dei”.

Nel testo di Too Old To Die Young il rapper racconta gli alti e bassi in cui potrebbe riconoscersi ogni persona e lo fa su una base soft che rasenta il clubbing. Tutto si muove tra bicchieri incrostati di cocktail ormai spenti, gole asciugate dalle sigarette e penombra tra le riflessioni dell’individuo: “Fino a qui l’amore mi ha truffato”, rappa Guè con la voce sommessa.

La scorsa settimana Cosimo Fini ha rilasciato il suo nuovo mixtape Fastlife 4 in compagnia di tanti ospiti, e ancora una volta ha sottolineato il suo ruolo dominante nella scena rap italiana. Too Old To Die Young di Guè Pequeno non è da meno: non è diluito né banale, è un attacco d’arte audace pieno di dettagli che perfezionano l’intimismo del testo.

Testo