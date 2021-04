Sono ancora frammentarie le notizie disponibili fino a questo momento, per quanto concerne le rimodulazioni Vodafone concepite a fine aprile dalla compagnia telefonica. Un ulteriore tassello che dobbiamo prendere in esame questo mercoledì, dopo le informazioni che abbiamo condiviso coi nostri lettori nelle scorse settimane. Vediamo, pertanto, cosa sappiamo attualmente, in attesa di ulteriori mosse dell’operatore, purtroppo tra i più attivi coi rincari delle tariffe proposte al pubblico negli scorsi anni.

Le certezze sulle rimodulazioni Vodafone ufficializzate a fine aprile

Tra le poche certezze relative alle nuove rimodulazioni Vodafone, abbiamo il fatto che l’aumento per alcune offerte sarà pari ad 1,99 euro al mese, oltre alla scadenza fissata entro il prossimo 31 maggio per tutti coloro che vogliono recedere senza pagare penali. Qualora il piano sottoscritto sia vincolante e, allo stesso tempo, soggetto ad un pagamento extra in caso di passaggio ad altro operatore, dopo la ricezione dell’SMS che vi avvisa del rincaro sarà possibile sfruttare questa forma di tutela per gli utenti.

Tutti coloro che non intendono accettare le rimodulazioni Vodafone in questione, infatti, possono scegliere piani di altri operatori e cambiare gestore. Al contempo, entro la fine del prossimo mese sarà necessario dare comunicazione di recesso a Vodafone tramite PEC, raccomandata, servizio clienti o in alternativa andando a compilare lo specifico modulo che troverete presso i negozi Vodafone.

Fino a questo momento le informazioni chiare ed oggettive sulle rimodulazioni Vodafone. Detto questo, le prime segnalazioni degli utenti colpiti da questi aumenti evidenziano che Vodafone avrebbe iniziato a proporre ad alcuni utenti l’offerta 50 Giga Free. In sostanza, per compensare l’aumento, il pubblico colpito potrebbe vedere aggiunti 50 gigabyte di traffico internet al mese, almeno per i primi dodici mesi dall’attivazione. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni dopo le prime voci di oggi.