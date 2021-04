In questa mattina di mercoledì 28 aprile si registrano seri problemi Wind, in particolare per quanto riguarda il servizio internet. Non funziona la fibra in una specifica area geografica del nostro paese e la cosa mette di certo in difficoltà non solo clienti consumer ma anche business alle prese con necessità lavorative.

Almeno dalle ore 7:30 di questa mattina hanno iniziato a manifestarsi proprio alcuni problemi Wind in relazione al servizio fibra, come segnalato anche sulla piattaforma Downdetector. La città che sta risentendo maggiormente delle anomalie è quella di Milano. La navigazione internet risulta essere impossibile per i più oppure estremamente rallentata nella migliore delle ipotesi. La densità demografica dell’area geografica rende il disservizio tutt’altro di poco conto. Almeno per ora, le stesse anomalie non sembrano interessare particolarmente altre zone della regione ma naturalmente la situazione è in continuo divenire, quindi potrebbe cambiare anche nel giro di qualche minuto.

Al momento di questa pubblicazione, non si registrano riscontri ufficiali da parte dell’operatore in merito alle difficoltà. Queste hanno colpito non solo utenti domestici per il loro servizio di navigazione di casa ma naturalmente anche alcuni clienti business che dunque ora si trovano in difficoltà nell’espletare la quotidiana attività lavorativa. Chiunque stia riscontrando particolari malfunzionamenti in questi minuti farà bene a contattare il 159 per ottenere supporto dedicato alla sua casistica. Allo stesso tempo, potrebbe tentare di ricevere qualche feedback dai canali social ufficiali dell’operatore, sia quello Facebook che quello Twitter.

Aggiornamento 09:06 – Grazie ad alcuni feedback giunti in redazione, apprendiamo che i problemi Wind con il servizio Fibra nella città di Milano sono stati confermati da alcuni operatori dell’assistenza clienti che risponde al 159. Sono in corso degli opportuni interventi di manutenzione nelle zone interessate per ripristinare il servizio. Non si conoscono tuttavia i tempi esatti per un ritorno alla normalità.