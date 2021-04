Sono già in vendita gli Amazon Fire HD 10 2021 su Amazon, a distanza di solo un giorno dalla loro presentazione ufficiale. Dopo aver approfondito tutte le specifiche tecniche delle due versioni da 32 e 64 GB, è proprio il caso di ritornare sul prezzo e la disponibilità degli esemplari sul noto store, ora di dominio pubblico.

Specifiche hardware di rilievo

I nuovi tablet Amazon Fire HD 10 hanno tra gli indiscutibili punti di forza il display brillante da 10,1 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel. Il motore a bordo è rappresentato da una CPU Octa-core da 2,0 GHz, la RAM è da 3 GB. I tagli di memoria disponibili sono due, ossia da 32 e 64 GB ma lo storage è espandibile con un microSD fino a 1 TB. I dispositivi puntano molto sull’autonomia, basti pensare al fatto che assicurano fino a 12 ore di autonomia in lettura, navigazione, visione di video. Ancora, la fotocamera frontale del device è da 2 MP, quella posteriore da 5 MP con registrazione video in HD.

App disponibili

Su tutti i tablet Amazon Fire non c’è il Play Store Google ma l’app store Amazon appunto dove sono disponibili molte delle app più popolari come Netflix, Facebook, Instagram, TikTok , DAZN, Skype, Twitter. Mancano invece all’appello soluzioni come RaiPlay, Mediaset Play, TIM Vision e Sky Go

Prezzo e disponibilità

Gli Amazon Fire HD 10 2021 sono ora già in vendita sullo store di riferimento con consegna dal prossimo 26 maggio. Il modello da 32 GB è venduto a 149,99 euro, quello da 64 Gb a 189.98 euro.

Va specificato che le due varianti proposte al costo già indicato sono quelle più economiche in assoluto anche perché prevedono la visione di annunci pubblicitari durante il comune utilizzo. Al contrario, gli esemplari senza alert promozionali possono essere acquistati a 15 euro in più rispetto ai valori già annunciati. Sarà il consumatore. a scegliere quale preferire.